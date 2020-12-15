Медведица Андрейка и маламут Роми подружились в зоопарке на берегу Байкала. Фото: скриншот видео.

Аляскинский маламут Роми и маленькая медведица Андрейка - вот так парочка! Они подружились в Сибирском зоопарке в Листвянке, на берегу Байкала. Собака взяла "опеку" над медвежонком, гуляет с ним, защищает и играет так, словно они в дикой природе.

И Андрейка такой заботе только рада! Ведь осенью она осталась одна. В прошлом году ее вместе с двумя братьями-медвежатами забрали из другого зоопарка, чтобы крупный отец ненароком не раздавил крох. Теперь ее братьев, уже окрепших и возмужавших, выпустили в заповедник, где они будут жить в безопасности - под охраной и наблюдением камер. А она, совсем еще малышка, осталась еще на год, чтобы набраться сил и подрасти. К слову, в этом зоопарке нередко выхаживают медвежат, родившихся в неволе, или потерявших из-за браконьеров медведицу-мать.

- Она как ребенок, ей постоянно нужно внимание, - рассказывает про Андрейку сотрудница зоопарка Дарья Трифонова. - Конечно, мы ей уделяем достаточно, мы с ней играем, но, когда появился еще и мохнатый друг, ей стало поспокойнее.

А что? Роми - общительная собака. Дружит со всеми обитателями зоопарка. У нее даже есть собственное чадо - волкособ Аврора, родившаяся от волка. Так что воспитывать малышей и заботиться о них умеет. Вот они и резвятся вместе на берегу Байкала под присмотром сотрудников зоопарка. Валяются в снегу, устраивают веселые "бои", в общем, веселятся по полной!

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