Коронавирус в Иркутске, последние новости на 15 декабря: более 120 000 доз вакцины от COVID-19 поступит в регион Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Коронавирус в Иркутске, 15 декабря. Борьба с новой коронавирусной инфекцией в Приангарье продолжается. Темп заболеваемости во время второй волны пока еще не начал снижение. Накануне количество случаев инфицирования превысило отметку в 36 000.

Статистика на 15 декабря [данные уточняются]

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 15 декабря. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, 15 декабря: создадут запас медикаментов на январские каникулы

Впереди новогодние каникулы. Глава региона Игорь Кобзев поручил минздраву Приангарья создать запас необходимых медикаментов не только для лечения COVID-19, но и для других заболеваний, закупить препараты впрок, в том числе и для неинфекционных больниц.

«Это касается и средств индивидуальной защиты, и дезсредств», - уточнил пресс-службе правительства губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. – «Также нужно проверить работоспособность кислородного оборудования, противопожарных систем, графики дежурств, в том числе и технических специалистов».

Сделать это нужно за оставшиеся дни декабря. На следующей неделе уже начнутся проверки готовности медучреждений к январским каникулам.

Коронавирус в Иркутске, 15 декабря: количество вакцины от COVID-19 увеличится

В Иркутской области началась вакцинация. Пока в регион поступило небольшое количество прививок от коронавируса. Однако, в ближайшее время в Приангарье поступит партия рассчитанная на 116 000 человек. Первые поступления начнутся с конца декабря – сначала привезут примерно 8 тысяч «уколов здоровья».

«В январе следующего года в регион будет завезено около 41 тысячи доз вакцины, в феврале - 75 тысяч», - сообщили региональные власти.

Коронавирус в Иркутске, 15 декабря: очередной ресторан получит штраф

В одном из заведений общепита, желая обойти ограничительные меры, связанные с распространением коронавируса, решили открыть хостел. Напомним, сейчас бары, кафе, рестораны имеют права работать только до 23.00, после подобные заведения могут принимать посетителей, только если являются гостиничными.

В момент проверки в данном заведении после одиннадцати вечера находились 98 человек, в то время как хостел рассчитан всего на четверых постояльцев. Да и зарегистрированных проживающих в тот день в журнале не было совсем. Теперь владельцу заведения грозит штраф, протокол уже составлен.

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