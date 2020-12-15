Как украсить зелёную красавицу, чтобы угодить символу 2021 года

В преддверии каждого нового года дизайнеры стараются представить оригинальные цветовые и стилистические решения, которые подчеркивают особенности наступающего года.

В новом мастер-классе от ТЦ «Цветной парк» арт-директор сети магазинов «DecorDome» Ксения Короткова познакомит вас со всеми трендами новогоднего декора Забегая вперёд отметим, что в «DecorDome», где вы сможете найти, как новогоднее дерево, так и украшения к нему, действуют интересные акции, о которых вы можете узнать в ролике, в социальных сетях магазина или при личном посещении.

Магазин расположен на втором этаже ТЦ «Цветной парк», находящегося по адресу: Байкальская, 250/1.

«Декор Дом» - это магазин-праздник, наполненный сказочными елями, новогодними игрушками, текстилем и посудой, здесь каждый найдет нечто особенное, что украсит дом теплом и уютом.

Instagram магазина: @decordome