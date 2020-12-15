Стало известно, что 31 декабря в Иркутской области может стать выходным. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ответа на этот вопрос в Иркутской области ждут. Будет ли в Иркутской области объявлено о том, что 31 декабря - выходной день. Подобное решение уже принято во многих регионах страны, в том числе и в соседней Бурятии. А как у нас? Свое видение ситуации представил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

-Я знаю, что более 17 субъектов сделали 31 декабря выходным днем, - сказал Игорь Кобзев в эфире программы "Кобзев на связи" на ТК Россия24 -На прошлой неделе мы поручили Ассоциации муниципальных образований провести мониторинг. Мы этот вопрос рассмотрим и я не возражаю, если этот день будет выходным.

Всем иркутянам, оказавшимся в сложных условиях пандемии и связанных с этим ограничений, хочется праздника и хорошего настроения. Кроме того, Игорь Кобзев сообщил, что обсуждается идея досрочно отправить на каникулы школьников уже со следующей недели. Массовых мероприятий нет. Они запрещены. Но в кругу семьи, несколькими семьями, во дворе у елочки на свежем воздухе собираться в ожидании Деда Мороза и Снегурочки вполне можно. С учетом социальных ограничений, конечно.