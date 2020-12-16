Щенок с пятью лапами родился в Забайкалье

Татьяна Терентьева и ее Малыш. Фото: пресс-служба правительства Забайкалья

Чудо природы. Так жительница небольшого забайкальского села Александровский Завод Татьяна Терентьева называет обычного щенка, который недавно родился у ее собаки. Дело в том, что малыш появился на свет… с пятью лапами. При этом у двух его братьев, родившихся на несколько минут раньше, таких отклонений нет.

- Пятая лапка развита из коленного сустава, - рассказывает Татьяна Терентьева. – Она подвижная, чуть короче основной, есть даже один палец с коготком. Мешает ли она щенку? Разве что при ходьбе его здоровая лапка немного косолапит.

Пять лап щенку никак не мешают. Фото: пресс-служба правительства Забайкалья

Своего особенного щенка сибирячка назвала Малыш. Женщина говорит, что он растет активным, смышленным, а главное, очень преданным.

- Я отношусь к нему как к своему ребеночку, - улыбается Татьяна Тереньтева. - Часто балую его вкусняшками, и в ответ получаю еще больше любви.

Удивились рождению чудо-малыша и местные ветеринары. Кстати, специалисты выяснили, что сразу после рождения, пятую конечность песику можно было ампутировать. И это бы не нанесло никакого вреда его здоровью. Но, хозяйка отказалась от этой операции. Говорит, испугалась за своего любимца.