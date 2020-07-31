2020-07-31T11:23:49+03:00
Происшествия

Бывшая учительница из Иркутска продавала липовые туры в Поднебесную

За мошенничество пенсионерка получила 3,5 года колонии
Любовь АРБАТСКАЯ
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Бывшая учительница из Иркутска продавала сибирякам липовые туры в ПоднебеснуюБывшая учительница из Иркутска продавала сибирякам липовые туры в ПоднебеснуюФото: Мария ЛЕНЦ
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«Туры в Поднебесную, недорого», - бывшая учительница, а сейчас уже пенсионерка из Иркутска решила подзаработать. Только вот никаких путешествий на самом деле она организовывать не собиралась. Зато потенциальным клиентам расписывала поездку в красках, мол: «Познакомитесь с культурой и достопримечательностями Поднебесной, побываете на экскурсиях, жить будете в хорошем отеле…»

И двое иркутян повелись. Они передали пенсионерке деньги за желанное путешествие - по две тысячи рублей за оформление визы, по 16800 рублей за путевку и по 700 рублей за количество «звезд» отеля. В общей сумме женщина получила от них 39 тысяч рублей. И дальше для покупателей «тура» начались странности. Поездка из раза в раз откладывалась. Пенсионерка сказала, что билеты на самолет для них куплены с открытой датой. Когда они услышали от нее, якобы в Китае «прошел цунами и самолеты не летают», заподозрили неладное.

Поискали информацию об этой женщине в интернете и поразились – о ней отзывались, как о мошеннице. Но из жалости к бывшей учительнице обманутые хотели решить проблему мирно – попросили просто вернуть деньги. Она даже написала расписку, но так ничего и не вернула – потратила всю сумму на свои нужды. Делать нечего – жертвы мошенничества пошли в полицию.

Оказалось, что это не первое подобное преступление на счету женщины, у нее еще не исполнено три приговора с условным сроком.

- На этот раз суд назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев колонии-поселении, - отметили в пресс-службе Ленинского районного суда Иркутска. - В судебном заседании подсудимая все признала.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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