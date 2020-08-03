Север станет ближе: С нового года авиасообщение Иркутск - Киренск начнут субсидировать

Вопрос снижения стоимости авиаперевозок по маршруту Иркутск - Киренск и обратно, решения которого власти Киренского района добивались много лет, наконец сдвинулся с мертвой точки.

Глава Приангарья Игорь Кобзев, посетив эту территорию, заявил о необходимости субсидирования авиаперелетов из областного бюджета.

Пять тысяч рублей в один конец вместо тринадцати

– Проблема существует не первый год, к ее решению мы приступили. С 1 января планируем субсидию уже довести, чтобы жители Киренского района могли летать в Иркутск, заплатив за билет не более 5 тыс. рублей, - подчеркнул Игорь Кобзев.

Мэр Киренского района Кирилл Свистелин рассказал, что местные жители могут купить авиабилет в одну сторону по льготной стоимости в 9600 рублей, но на один самолет приходится всего 10 таких мест из 44. Все остальные приобретают авиабилеты по цене, которая может достигать 13 тыс. рублей в один конец.

- Порой до Москвы дешевле билет купить, - отметил Кирилл Свистелин. - А жители района должны иметь возможность бывать в областном центре. Раньше нам отвечали, что субсидии не нужны, потому что дороги есть. Сейчас глава Приангарья проехал по нашим дорогам и принял взвешенное решение.

Исполняющий обязанности губернатора отметил, что вопрос надо решать комплексно, с учетом мнения людей, авиаперевозчика, муниципальных властей. Специально созданная для этого рабочая группа должна разработать механизм решения проблемы до середины сентября.

Как сообщила заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта области Ольга Золоторева, предварительно планируется субсидировать чуть более 300 авиарейсов. Годовой размер субсидии составит около 80 млн рублей.

Игорь Кобзев также поручил региональному министерству жилищной политики, энергетики и транспорта продолжить работу по включению реконструкции аэропортового комплекса в Киренске в федеральный Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года и привлечь средства федерального бюджета к реализации этого проекта.

Депутаты Госдумы и Законодательного Собрания региона, представители правительства области приняли участие в обсуждении назревших в территории вопросов. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Новой школе быть!

Кроме того, министерству образования региона поручено совместно с муниципалитетом подготовить документацию, необходимую для включения строительства школы № 5 города Киренска на 725 мест в федеральную программу. Начать возводить объект планируется в 2022 году. Стоимость проекта - порядка 1 млрд рублей.

Сейчас школа № 5 располагается в двух зданиях - 1920 и 1990 годов постройки. Здесь учатся 592 школьника. Необходимость в строительстве нового здания назрела давно.

Плюс ко всему капитального ремонта сегодня требует школа села Макарово, построенная в 2007-м. Рассматривается возможность проведения необходимых работ в 2021 году. По поручению исполняющего обязанности губернатора финансирование будет предусмотрено в областном бюджете.

Также глава региона поручил проработать вопросы по строительству в Киренске поликлиники, зданий хирургического и неврологического отделений районной больницы, морга.

- Есть решение суда, по которому морг нужно закрыть как не соответствующий никаким нормам. Трупы при этом мы должны возить в Усть-Кут, за 300 км по бездорожью. Это даже не проблема, а настоящая беда. И хорошо, что сейчас эти вопросы решаются, - подчеркнул Кирилл Свистелин.

Мэр также сообщил о планах рассмотреть вопрос включения объектов Киренского района в областную программу реставрации памятников деревянного зодчества.

- У нас 28 исторических зданий. Это, к примеру, дом декабриста Валерьяна Голицина, усадьба Маркова, где останавливался революционер Серго Орджоникидзе, и другие, - отметил Кирилл Свистелин.

График ремонта северных дорог составят до 15 августа

В рамках рабочего визита в Киренский район Игорь Кобзев проконтролировал, как идет ремонт участка дороги по населенному пункту Макарово, проводимый по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На асфальтирование, тротуары и освещение выделено более 300 млн рублей.

Перед участком находится автомобильный разборный мост, который в течение года уже дважды пострадал от проходящих большегрузов.

- В январе 2020-го были выделены средства на установку нового моста, но и его уже разгромили - произошел разлом балки, - рассказал Кирилл Свистелин.

Глава региона принял решение построить через реку Макаровку капитальный мост грузоподъемностью 100 тонн.

- Это жизненно необходимая трасса для населения Киренского района. Изыскиваем средства и в этом году начнем строительство моста, по которому можно будет передвигаться в любое время года, - подчеркнул Игорь Кобзев.

Проехав по северным дорогам на автомобиле, руководитель области поручил в срок до 15 августа составить точный график ремонта всех участков, соединяющих Киренский и Казачинско-Ленинский районы с Большой землей. При этом недостатки ремонта, которые уже выявлены, должны быть устранены в ближайшее время.

На трассе Жигалово - Киренск по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» идет ремонт трех участков. Восстановление еще 10 участков компенсирует Газпром, который строит магистральный газопровод «Сила Сибири». Речь идет о сумме около 4 млрд рублей.

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Забота муниципалитета

В рамках визита главы региона в Киренский район обсуждалась и тема использования лесов. Речь шла о том, что предприятия, которые занимаются заготовкой древесины, должны начать перерабатывать продукцию на месте, чтобы никакие отходы не оставались в лесу.

- Все, что там брошено, - это причина пожаров, - отметил Кирилл Свистелин. - Еще одна серьезная тема - логистика. Кто-то вывозит лес по реке, а другие - по дорогам, разбивая их полностью. При этом налоговая отдача от таких предприятий одна из самых низких среди отраслей. У нас система образования приносит 12% доходов в экономику района, а лесная отрасль - 10%.

По итогам рабочей поездки глава Приангарья дал целый ряд поручений министерствам и службам региона.

- Вопросы решаются. Но руководитель области за нас работать не будет. Мы сами должны вести обозначенные темы. К примеру, если говорить о строительстве или реконструкции объектов, то тут нужны подготовка, проектные работы, прохождение государственных экспертиз и т. д. Все это забота муниципалитета, и мы будем этим заниматься, - подчеркнул Кирилл Свистелин.