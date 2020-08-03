Прививки от гриппа в Иркутской области начнут ставить в сентябре

Еще не отступил коронавирус, а уже на подходе сезон гриппа и ОРВИ. Чтобы заболевших было как можно меньше, прививки в этом году поставят, что называется, по максимуму - их получат не меньше, чем 60% жителей Иркутской области.

- Вакцинацию пройдут около 1,3 миллиона взрослых жителей Иркутской области и 420 тысяч детей, - отметила и.о. министра здравоохранения региона Наталия Ледяева. - Нами согласована с Роспотребнадзором и утверждена Минздравом РФ заявка на поставку вакцины от гриппа и пневмококковой инфекции за счет федерального бюджета, она будет поступать с 31 августа. С сентября начнется прививочная кампания.

Кому в первую очередь положены прививки? Провакцинировать планируют 95% медиков, педагогов, соцработников, призывников и тех, кому положены социальные услуги. Далее, от гриппа и пневмококковой инфекции обезопасят 75% детей (воспитанников детских садов, школьников), студентов, беременных женщин, пенсионеров старше 60 лет, а также специалистов сфер торговли и транспорта (продавцов, водителей), коммунальщиков, сотрудников предприятий птицеводства.

Помимо этого, специалисты позаботятся о том, чтобы в Иркутской области был достаточный запас противовирусных и антибактериальных лекарств, масок и дезинфицирующих средств. Ну а сейчас в регионе начинается диспансеризация пожилых сибиряков. Для их обследования поликлиники выделят специальное время и дни, чтобы пациенты не толпились.

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