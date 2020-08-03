Коронавирус в Иркутске, последние новости на 3 августа: количество случаев заражения в регионе приблизилось к 14 000

Коронавирус в Иркутске, 3 августа. Темпы роста заболеваемости коронавируса в Приангарье снижаются, но число случаев заражения все же еще продолжает расти. Так, за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 137 человек. В больницах на сегодняшний день с таким диагнозом находятся 842 пациента, еще 2780 человек лечат амбулаторно.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 3 августа. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, 3 августа: число случаев заражения в Приангарье приблизилось к 14 000

Количество случаев заражения в регионе утром 3 августа – 13 988. Завтра отметка в 14 000 будет пройдена. Радует, что из этого числа большинство заболевших уже выздоровели. Из больниц за сутки выписали 20 человек. Всего же с инфекцией удалось справится 10 152 сибирякам.

Но, увы, были и летальные исходы. Количество смертей по-прежнему продолжает расти. За минувшие сутки скончались еще два пациента от коронавируса. Общее число жертв пандемии в Приангарье – 214. COVID-19 стал причиной смерти 143 пациентов, еще 71 инфицированный умер от иных тяжелых заболеваний.

Коронавирус в Иркутске, 3 августа: послаблений стало больше

За минувшие выходные произошло сразу два события, связанные с ослаблением режима, введенного во время пандемии. Так, с 1 августа разрешена работа кафе и ресторанов. При условии соблюдения всех ограничений необходимых во время распространения коронавируса.

И с 1 августа в регионе начался диспансерный прием. Но пройти его пока могут не все, только люди с определенными заболеваниями. Для них составлен специальный график посещения медиков.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 3 августа. Фото Оперативного штаба по коронавирусу в Иркутской области

“ПолитБазар” на радио “Комсомольская правда”. Обсуждаем выборы губернатора Иркутской области. В регионе как никогда высока потребность в позитивных изменениях. Что предлагают кандидаты, каковы у них шансы и перспективы, на что они делают ставки? 00:00 00:00

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