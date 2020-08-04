Коронавирус в Иркутске, последние новости на 4 августа: темпы прироста заболевших снижаются

Коронавирус в Иркутске, 4 августа. Согласно данным ежедневной статистики заболеваемости COVID-19 в регионе, которую ежедневно предоставляет Оперативный штаб по коронавирусу, темпы прироста заболевших снижаются.

За неделю с 29 июля до 4 августа диагноз новая коронавирусная инфекция был поставлен 989 жителям, тогда как за неделю с 22 по 28 июля заразились 1158 человек. Последние три дня ежедневный прирост не поднимается выше отметки в 140 новых случаев (2 августа – 140, 3 числа – 137, сегодня – 135).

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 4 августа. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, 4 августа: статистика на сегодняшний день

В Иркутской области прирост заболевших коронавирусом за сутки – 135. Общее число случаев заражения – 14 123. К счастью, большинство заразившихся – 10 388 – уже выздоровели и выписаны из больниц. За последние 24 часа домой врачи вылечили 236 человек.

«В больничных палатах остаются 853 пациента с COVID-19», - поделились в Оперативном штабе по коронавирусу Иркутской области. – «Еще 2666 человек лечатся амбулаторно».

К сожалению, 4 августа стало известно о смерти еще двух инфицированных. Один пациент умер от коронавируса, второй – от других тяжелых болезней. Общее число смертей в регионе с начала распространения новой коронавирусной инфекции – 216. Из них 144 человека скончались из-за коронавируса, еще 72 с таким же диагнозом болели еще и иными болезнями, которые привели к летальному исходу. Также известно, что на сегодняшний день в больницах 53 заболевших – в тяжелом состоянии.

Коронавирус в Иркутске, 4 августа: 58,4% зараженных коронавирусом в Иркутской области болеют бессимптомно

Такие данные накануне сообщили региональные власти. В правительстве также отметили, что показатель заболеваемости составляет 585 на 100 тысяч населения.

- В 15,4% случаев заболевание протекает с симптомами внебольничной пневмонии, в 26,2% - с клиникой ОРВИ и 58,4% - бессимптомно, - отметили в правительстве Иркутской области.

Коронавирус в Иркутске, 4 августа: 653 сотрудника организаций, находящихся в режиме простоя, вышли на временную работу

Иркутская область потихоньку выходит из режима повышенной готовности, введенного с приходом коронавируса, но к прежней «докоронавирусной» жизни еще жители Приангарья еще не вернулись. Люди старше 65 лет все еще могут пережидать COVID-19 на больничных. Некоторые организации все еще не работают.

Накануне 653 сотрудников таких фирм вышли на временную работу.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 4 августа. Фото: Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области

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