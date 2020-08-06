Вакансия: требуется менеджер рекламы «Комсомольская правда» - Иркутск

Мы активно развиваем региональные продажи наших интернет-ресурсов. Для этого нам нужны Вы - профессионал в сфере продаж.

Обязанности:

Активный поиск и привлечение клиентов на группу сайтов Издательского дома (звонки, встречи, ведение переговоров);

Генерация и внедрение специальных проектов и идей;

Выполнение личного плана продаж;

Контроль договорной работы и дебиторской задолженности.

Требования:

Активный, амбициозный, целеустремленный, коммуникабельный;

Умение вести переговоры на любом уровне;

Ответственный, инициативный, быстро обучаемый;

Опытный пользователь ПК;

Желание и умение работать на результат;

Опыт в области продаж;

Творческий взгляд;

Приветствуются знания техники продаж, психологии, основ маркетинга.

Условия работы:

Дружный коллектив, бесплатное обучение, поддержка со стороны руководства, официальное трудоустройство, возможность профессионального и карьерного роста в крупной федеральной компании, стабильно растущий заработок.

Тип занятости:

Полная занятость, полный день.

Уровень заработной платы:

20 000 р. - 50 000 р.

Ждем Вас по адресу:

г. Иркутск, ул. Партизанская, 75

Задать вопросы можно по телефонам: +7 (3952) 208-004, 8-904 132 08 39

olga.kudr@phkp.ru