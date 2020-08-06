Вакансия: требуется менеджер рекламы «Комсомольская правда» - Иркутск
Мы активно развиваем региональные продажи наших интернет-ресурсов. Для этого нам нужны Вы - профессионал в сфере продаж.
Обязанности:
Активный поиск и привлечение клиентов на группу сайтов Издательского дома (звонки, встречи, ведение переговоров);
Генерация и внедрение специальных проектов и идей;
Выполнение личного плана продаж;
Контроль договорной работы и дебиторской задолженности.
Требования:
Активный, амбициозный, целеустремленный, коммуникабельный;
Умение вести переговоры на любом уровне;
Ответственный, инициативный, быстро обучаемый;
Опытный пользователь ПК;
Желание и умение работать на результат;
Опыт в области продаж;
Творческий взгляд;
Приветствуются знания техники продаж, психологии, основ маркетинга.
Условия работы:
Дружный коллектив, бесплатное обучение, поддержка со стороны руководства, официальное трудоустройство, возможность профессионального и карьерного роста в крупной федеральной компании, стабильно растущий заработок.
Тип занятости:
Полная занятость, полный день.
Уровень заработной платы:
20 000 р. - 50 000 р.
Ждем Вас по адресу:
г. Иркутск, ул. Партизанская, 75
Задать вопросы можно по телефонам: +7 (3952) 208-004, 8-904 132 08 39