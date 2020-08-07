Первый этап Кубка России по хоккею с мячом 2020 может пройти в ледовом дворце «Байкал» в сентябре

В октябре 2015 года хоккеисты "Байкал-Энергии" завоевали Кубок России на льду иркутского стадиона "Рекорд". На фото игрок бело-синих Павел Дубовик с трофеем. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутск в ожидании большого хоккея. Первые официальные матчи в новом 6-тысячном ледовом дворце «Байкал», открытие которого намечено на 18 августа, могут пройти уже в сентябре. Дело в том, что федерация бенди Иркутской области подала заявку на проведение в нашей новенькой арене первого этапа Кубка России по хоккею с мячом, старт которого намечен на 10 сентября. Если нам доверят проведение розыгрыша старейшего трофея страны, то уже через месяц мы сможем увидеть в деле любимую «Байкал-Энергию», и другие сильнейшие клубы страны: хабаровский «СКА-Нефтяник», красноярский «Енисей», кемеровский «Кузбасс» и другие.

- У нас огромное желание провести этап Кубка России в нашем новом ледовом дворце «Байкал», - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» президент федерации хоккея с мячом Иркутской области Владимир Матиенко. – Мы действительно подали заявку и теперь ждем окончательного решения. Думаю, его примут уже в ближайшие 2-3 дня. Так что, ждать осталось недолго. Думаю, это будет праздник для всех иркутских болельщиков.

Ледовый дворец "Байкал" почти готов. Фото: Татьяна ГЛЮК.

А вот какой турнир уже точно состоится в Иркутске, так это чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 среди команд группы А. Мировой форум должен был пройти еще в марте, но был перенесен на осень из-за пандемии коронавируса. Новые даты проведения ЧМ: с 5 по 11 октября. За звание сильнейшей на планете будут бороться 8 сборных. Помимо россиян, которые являются действующими чемпионами мира, за участвуют команды Швеции, Финляндии, Казахстана, Норвегии, США, Германии и Эстонии.

Напомним, в марте в Иркутске состоялся чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в группе В, победителем которого стала сборная Венгрии.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

Осенью 2015 года Иркутск уже принимал этап Кубка России по хоккею с мячом. Правда, тогда это были финальные матчи. В финале, на стадионе «Рекорд» иркутская «Байкал-Энергия» разгромила хабаровский «СКА-Нефтяник» со счетом 10:4.

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