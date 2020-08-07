Коронавирус в Иркутске, последние новости на 7 августа: темпы прироста заболевших в Приангарье снижаются

Коронавирус в Иркутске, 7 августа. Число случаев заражения в регионе возросло до 14 500. Есть и хорошие новости: темпы прироста заболевших снижаются. За минувшие сутки было выявлено 119 человек, у которых подтвердился COVID-19. Еще вчера их было 130. А в пятницу на прошлой неделе – 146. Также известно, что большинство зараженных – 11 307 – выздоровели (за сутки – 257).

7 августа в больницах лечат 802 пациента, из них – 51 в тяжелом состоянии. Амбулаторно получают необходимое лечение 2 163 жителя Иркутской области.

Увы, продолжает расти количество смертей пациентов с диагнозом новая коронавирусная инфекция. За сутки скончались еще четверо: трое от COVID-19, еще один – от иных болезней. Общее число жертв пандемии – 228. Причиной смерти 153 стал коронавирус, еще 75 с таким же диагнозом болели другими заболеваниями, которые привели к смерти.

Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, 7 августа: темпы прироста заболевших в Приангарье снижаются

Темпы роста индекса летальности во время распространения коронавируса в Иркутской области снижаются. Однако, регион все еще остается на третьем месте среди субъектов СФО с наибольшим количеством смертей коронавирусных больных.

Рассчитывается этот индекс в процентном соотношении от числа выявленных случаев. Так, за минувшую неделю, по данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), в Приангарье было 27 летальных случаев пациентов с COVID-19.

Больше всего смертей в СФО – в Новосибирской области. Там умерли 2, 64% от общего числа заболевших. На втором месте – Красноярский край – 2, 50%.

Наименьшее число летальных исходов в Республике Алтай – 0.42%. В целом в Сибирском федеральном округе процент умерших ниже, чем в целом по стране.

Кстати, стоит отметить, что в России есть два региона, где не зафиксировано не одной кончины зараженного новой коронавирусной инфекцией – это Ненецкий автономный округ и Сахалинская область.

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