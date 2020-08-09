Коронавирус в Иркутске, последние новости на 9 августа: масочный режим в регионе продлили до 28 августа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ситуация с коронавирусом в Иркутской области продолжает оставаться напряженной. Общее количество выявленных с начала пандемии случаев неумолимо приближается к 15-ти тысячам, каждый день выявляется не меньше сотни заболевших. И каждый день, к сожалению, фиксируются летальные исходы. Так, за прошедшие сутки в регионе выявлено 123 новых случая заболевания и зафиксировано три смерти от COVID-19. В общей сложности с начала пандемии коронавирус был выявлен у 14 623 человек, умерло от COVID-19 156 человек.

При этом уже несколько недель число выздоровевших за сутки пациентов превышает число вновь выявленных случаев. Это не может не радовать. К примеру, только за пятницу от коронавируса в Иркутской области вылечилось 179 человек, а общее число выздоровевших составило почти 11 тысяч человек.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 9 августа: масочный режим продлен до конца августа

Все еще напряженная обстановка с COVID-19 не позволяет пока правительству региона и санитарным врачам полностью снять ограничения, установленные в связи с распространением инфекции. Например, иркутянам все еще рекомендовано носить маски и перчатки в транспорте, магазинах и иных общественных местах. Действие масочного режима в регионе продлено до 28 августа включительно.

Особенно строго это требование должны соблюдать люди старше 65-ти лет, ведь они находятся в зоне риска. Помимо ношения масок, Роспотребнадзор советует им продолжать соблюдать режим самоизоляции. А те люди этого возраста, кто работает, могут оформить больничный лист и оставаться дома, пока угроза COVID-19 не минует полностью.

Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 9 августа: темпы распространения заболеваемости за неделю снизились

Продление масочного режима, по мнению Роспотребнадзора, поможет сдержать темпы распространения заболевания. И это действительно так, результат от таких мер уже налицо. По данным аналитиков информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, за прошедшую неделю темпы распространения COVID-19 в Иркутской области снизились на 2%, а показатели региона стали ниже средних значений по Сибири.

Рост заболеваемости был проанализирован за неделю, с 1 по 7 августа. Показатель прироста демонстрирует, во сколько раз увеличилось число случаев коронавируса в регионе за указанный период.

Так, на 7 августа прирост новых случаев заболевания COVID-19 в Иркутской области составляет 7%, что на один процент ниже, чем в среднем по Сибирскому федеральному округу. Приангарье остается в пятерке регионов Сибири с самыми низкими показателями заболеваемости.

А самые высокие показатели прироста заболеваемости COVID-19 по Сибири – в Кемеровской области. По итогам недели там зафиксирован прирост новых случаев на 17%.

Кстати, Кузбасс остается на первой строчке рейтинга Сибири с самым высоким показателем распространения COVID-19 и на третьей – по стране. Лидерство среди регионов России по уровню прироста заболевших COVID-19 принадлежит республике Крым – там прирост больных за неделю составил 18%. На втором месте – Сахалинская область.

В целом же прирост заболевших COVID-19 за неделю в России понизился до 4%.