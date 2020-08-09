Реки вышли из берегов в Бурятии и затопили села. Фото: ГУ МЧС по Бурятии.

Из-за проливных дождей, которые вот уже несколько дней идут в республике Бурятия, из берегов вышли реки Селенга, Чикой и Хилгана. Из-за розлива рек затопленными оказалось несколько сел и деревень в трех районах республики – Тарбагатайском, Бичурском и Баргузинском. Вода затопила дороги, огороды и подвалы во дворах местных жителей, подмыла заборы, залила сенокосы и поля. Режим ЧС пока не объявлялся, но экстренные службы находятся в повышенной готовности и контролируют ситуацию.

Первому досталось маленькому селу Подгорное в Бичурском районе. Оно стоит на берегу реки Чикой. В деревне всего четыре дома, где живет 12 человек. Вода разлилась и затопила огороды и сенокосы местных жителей, но покидать свои дома они не собираются. Люди отказались от эвакуации, загнали домашний скот на гору и продолжают рыбачить и копать корень.

- Никакие уговоры их не берут, - сетует Сергей Куренков, глава села Топка, что расположено рядом с Подгорным.

Села находятся в одном муниципальном образовании, и жителям Подгорного предложили на время подъема воды эвакуироваться в Топку. Но люди не хотят. По словам главы села, паводок застал в деревне всего десять человек, еще двое человек оказались на выезде: один мужчина – на вахте и женщина – в больнице. Остальные продолжают жить как ни в чем ни бывало.

А вода между тем, по словам Сергея Куренкова, продолжает прибывать. Из-за паводка в деревне происходят постоянные сбои электроэнергии, люди по нескольку дней сидят без света. Уже подтоплено две квартиры. Ходить по улице можно только вброд в резиновых сапогах.

Однако районные власти держат ситуацию на контроле. Жители села обеспечены продуктами питания и медикаментами, силами местной администрации и отдела ГО и ЧС организован круглосуточный мониторинг уровня воды в реке Чикой. А она, кстати, протекает еще и через Кяхтинский и Селенгинский районы, которым так же угрожает подтопление.

В селе Десятниково Тарбагатайского района республики 7 августа из-за сильных дождей и схода дождевых вод с гор подтопило 40 частных домов и участок федеральной трассы. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по республике Бурятия, сейчас в селе устраняются последствия подтопления.

- Оперативной группой местного пожарно-спасательного гарнизона, которая работала на месте, выявлено, что при сходе воды ливневая канализация на пострадавшем участке федеральной трассы не справилась с потоком воды, - пояснили в ведомстве. – В результате вода хлынула через дорогу слоем 10 см. Однако на движение автотранспорта это не повлияло.

В селе Десятниково из-за сильных дождей и схода дождевых вод с гор подтопило 40 частных домов. Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Сейчас, по словам спасателей, вода из деревни ушла. Дорога не повреждена, затоплено илом и размыто 23 приусадебных участка, частично затоплены подвалы. В домах над уровнем пола воды нет, повреждены заборы. Местные жители с помощью тяжелой техники, предоставленной администрацией поселения, расчищают свои подворья.

- Всего задействовано 20 человек и семь единиц техники. Ситуация находится на контроле, - отмечают в МЧС.

Вслед за Бичурским и Тарбагатайским районами подтопление началось в Баргузинском районе, где из берегов вышла река Хилгана. Подтопленным оказался участок дороги от федеральной трассы Улан-Удэ – Курумкан – Новый Уоян до Буксыкенского моста.

- В связи с этим сквозной проезд, находящийся с этой стороны, до села Баянгол ограничен. Дорога Баргузин – Баянгол – Хилгана функционирует в повседневном режиме, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Экстренные службы сейчас отсыпают в подтопленных районах дороги, чтобы избежать их дальнейшего размытия.