Коронавирус в Иркутске, последние новости на 10 августа: за минувшую неделю заболели менее 900 человек

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 10 августа: за минувшую неделю заболели менее 1000 человек Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 10 августа. Еженедельный прирост зараженных COVID-19 в Иркутской области идет на спад. Об этом говорит статистика, которую ежедневно предоставляет Оперативный штаб по коронавирусу. Так, если за неделю с 27 июля по 2 августа заболели новой коронавирусной инфекцией 1038 человек, то за семь дней с 3 августа по 9 число этого месяца уже 892. Что приятно радует, так это рост числа выздоровевших. Их уже гораздо больше половины.

Статистика по коронавирусу на 10 августа [данные обновляются]

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 10 августа. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, 10 августа: подготовка к учебному году начата

В Иркутской области началась подготовка к новому учебному году. Как пройдет 1 сентября, в каком формате, пока неизвестно, но образовательные учреждения уже начали проходить проверку на готовность принять детей. Здания проверяются инспекторами государственного пожарного надзора, специалистами Роспотребнадзора, сотрудниками полиции и Росгвардии, а также представителями министерства образования региона.

«Основное внимание уделяем исправности противопожарных систем и пожарной автоматики, системе оповещения, состоянию путей эвакуации, доступности выходов из помещения, наличию нормативного количества первичных средств пожаротушения – огнетушителей, их состоянию и готовности к использованию», - рассказал пресс-службе МЧС заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Александр Кузнецов.

На территории региона обучение детей проводят в 2088 организациях. Проверку их закончат за неделю до нового учебного года - до 24 августа.

Коронавирус в Иркутске, 10 августа: продление масочного режима

В минувшие выходные региональные власти сообщили, что масочный режим в Иркутской области в связи с распространением коронавируса продлен до 28 августа включительно, а все, кто старше 65 лет должны соблюдать режим самоизоляции. Работающие сибиряки на это время могут оформить больничные листы.

- С 29 августа 2020 года лицам в возрасте 65 лет и старше рекомендовано соблюдать режим самоизоляции до ликвидации угрозы распространения COVID-19, - отметили в Правительстве Приангарья.

Коронавирус в Иркутске, 10 августа: что работает

Иркутяне и жители региона, можно сказать, почти вернулись к привычному ритму жизни. В Приангарье уже работают кафе, рестораны, общественные бани, турбазы, музеи, фитнес-клубы. В них действуют все присущие «коронавирусному» времени ограничения, но они открыты. В театрах начались репетиции, подготовки к новым спектаклям. Кстати, театр кукол «Аистенок» создал такую постановку, побывать на которой можно уже сейчас.

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