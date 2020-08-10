Погода на середину августа 2020 в Иркутске: синоптики рассказали, когда вернется тепло Фото: Иван ВИСЛОВ

Обширный циклон, из-за которого всю первую неделю августа, включая выходные, в Иркутске шли дожди, наконец сдал свои позиции. А это значит, что прощаться с летом рано. К нам вновь возвращается солнечная погода! Правда, пока на будние дни. Синоптики уже знают прогноз погоды на середину августа 2020 в Иркутске.

- Почти вся рабочая неделя в Иркутске будет теплой, - рассказывает «КП» - Иркутск» начальник отдела метеопрогнозов Иркутского Гидрометцентра Анна Бабанова. - Температура ожидается вполне комфортная: по ночам +15…+16 градусов, днем +25…+27. Что касается осадков, то до пятницы дождей не ожидается. 14 августа за окном пасмурно, может пройти кратковременный дождь, но не более. То же самое касается и субботы, 15 августа.

Практически такая же картина будет наблюдаться и по всей Иркутской области. Сильных ливней, как это было почти всю первую августовскую неделю, синоптики не обещают. По всему Приангарью осадки если и будут, то совсем небольшие. Зеркально изменится погода лишь на Крайнем севере. Например, в Катангский район, где на прошлой неделе стояла жара +28, пока в Иркутске лили дожди, теперь пришло похолодание до +15…+20.

Добавим, что в случае резкого ухудшения погоды, как это было неделей ранее, иркутские спасатели призывают жителей региона быть особенно аккуратными. Особенно это относится к туристам и руководителям туристских групп. Перед выходом на маршрут нужно быть предельно осторожными и изучить прогноз погоды в районе своего похода.