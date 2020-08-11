Звездопад в августе 2020 в Иркутске: наблюдать метеорный поток Персииды можно с 11 числа

Звездопад в августе 2020 в Иркутске: наблюдать метеорный поток Персииды можно с 11 августа Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ежегодное прекрасное событие – звездопад в августе 2020 в Иркутске– наблюдать можно уже сегодня, в ночь с 11 на 12 августа. В это время планета Земля проходит через метеорный поток Персииды, благодаря чему жители Иркутской области смогут наблюдать сотни падающих звезд.

- В ночь с 11 на 12 августа будет максимальная активность метеорного потока Персииды, - рассказала «КП» пресс-секретарь Иркутского планетария и Иркутского регионального астрономического общества Евгения Скареднева. – В этом году плотность метеорного потока прогнозируется до 100 штук в час.

То есть в течение часа сибиряки смогут насчитать до 100 падающих звезд. Наблюдать за таким романтичным событием специалисты советуют за городом – на дачах, в полях. Просто из-за большой освещенности городских улиц увидеть звездопад не очень получится.

- Не обязательно ехать за город именно этой ночью, - говорит Евгения Скареднева. – Метеорный поток можно будет наблюдать до 24 августа. Сколько метеоров упадет в каждую ночь до 24 числа – не угадать. Нельзя сказать, что сегодня их будет 70 в час, а завтра только три.

Звездопад в августе 2020 в Иркутске: удобство наблюдения

Как уже сказали ранее, наблюдать звездопад в августе 2020 в Иркутске лучше подальше от города. Но есть и еще несколько тонкостей, позаботиться о которых нужно заранее:

- планируя выезд специально для того, чтобы посмотреть поток Персииды лучше узнать прогноз погоды. При сильной облачности вряд ли удастся разглядеть хотя бы парочку.

- звездопад в августе 2020 – событие крайне романтичное. Наблюдать его, конечно, можно одному, но приятней смотреть на падающие звезды в компании с друзьями и любимыми. Так и метеоров получится насчитать больше – обзор шире.

- позаботьтесь об удобстве. Знающие люди говорят, что смотреть звездопад лучше всего лежа. Это скорее более практический совет, нежели астрологический, чтобы шея не затекала. Возьмите на выезд покрывало или матрас.

- не забудьте теплые вещи и термос с горячим чаем. На улице хоть и лето, но ночи бывают уже прохладные.

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