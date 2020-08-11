Коронавирус в Иркутске, последние новости на 11 августа: количество случаев заражения приблизилось к 15 000

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 11 августа Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 11 августа. В Иркутской области все еще выявляют новые случаи заражения коронавирусом. Ежесуточный прирост заболевших уменьшается с каждым днем. Однако, пока не время расслабляться.

Статистика по коронавирусу в Иркутской области на 11 августа:

14 986 ( +119 за сутки) - подтвержденных случаев заболевания COVID-19;

787 - госпитализировано;

43 - в тяжелом состоянии;

2122 - лечатся амбулаторно;

11 839 (+185 за сутки) - выздоровело;

161 (+2) - умерли за сутки от COVID-19 ;

77 (+1) - умерло от сопутствующих COVID-19 болезней.

Коронавирус в Иркутске, 11 августа. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, 11 августа: возобновлен плановый прием пациентов в Иркутской городской Ивано-Матренинской детской больнице

Новое послабление в «коронавирусные» времена – возобновился плановый прием в Ивано-Матренинской детской больнице в отделениях урологии, хирургии, офтальмологии, нейрохирургии, травматологии, ЛОР.

Конечно, прием проходит со всеми мерами эпидемиологической безопасности. В том числе, всем при поступлении измеряют температуру. Также у ребятишек и родителей, которые будут сопровождать пациента, должен быть отрицательный анализ на коронавирус.

- Анализ должен быть сделан не ранее, чем за неделю до поступления, - рассказали пресс-службе регионального правительства в больнице.

В палатах лечащиеся находятся по одному.

Коронавирус в Иркутске, 11 августа: поддержка семей с детьми от 16 до 18 лет

В Иркутской области приняли законопроект о социальной поддержке семей с детьми от 16 до 18 лет. Родители получат единовременную выплату 10 000 рублей. Заявления на оформление будут приниматься до 30 ноября. Порядок их подачи озвучат в ближайшее время.

«Готовы начать выплаты уже с сентября», - рассказал пресс-службе регионального правительства врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

В Приангарье, по предварительным расчетам, сейчас проживает 52, 5 тысячи несовершеннолетних этого возраста. На выплаты из областного бюджета выделят более 500 миллионов рублей.

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