Сделано в Приангарье: жители региона голосуют за качество

Основная цель конкурса - поддержка местных товаропроизводителей, выявление лучших товаров и технологий. Фото: ФПП Иркутской области

Претенденты на получение регионального знака качества «Сделано в Приангарье» определены. Сейчас в рамках конкурса идет активное голосование. Жители Иркутской области выбирают продукты и товары, которые, по их мнению, достойны выйти в лидеры и получить звание лучших из лучших.

Свое, родное

Наталья Давыдова, директор Фонда «Центр поддержки предпринимательства в Иркутской области», который является оператором конкурса, напомнила, что с инициативой присваивать лучшим местным товаропроизводителям региональный знак качества «Сделано в Приангарье» исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев выступил в мае этого года, во время визита в Саянск.

Основная цель - поддержка местных товаропроизводителей не только на внутреннем региональном рынке, но и за его пределами, выявление лучших товаров и технологий, стимулирование повышения качества товаров.

В конкурсе участвуют представители малого и среднего бизнеса. Интерес к нему проявили и крупные промышленные предприятия, и инновационные компании. На присвоение знака качества «Сделано в Приангарье» претендуют 63 региональных производителя. Они представили около 350 наименований продуктов и товаров. Участники в номинациях распределились следующим образом: «Изделия народных и художественных промыслов» - 6%, «Продукция производственно-технического назначения» - 12%, «Непродовольственные товары народного потребления» - 14%, «Продовольственные товары» - 68%.

Отдать свой голос за тот или иной товар может любой житель Приангарья. Победители конкурса получат поддержку при сотрудничестве с Российским экспортным центром, преимущества в вопросах кредитования экспорта и страхования рисков, возможность оформления льготных займов до 3 млн рублей сроком до 3 лет, а также дополнительное преимущество для получения субсидий в рамках госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика».

Присваивать региональный знак качества на основании решения специальной комиссии будет фонд «Центр поддержки предпринимательства в Иркутской области».

- Для предпринимателей области этот конкурс - еще одна возможность заявить о себе. Присуждаемый знак будет подтверждением качества продукции, произведенной в регионе, ведь голосуют за тот или иной товар сами потребители. Такую продукцию можно масштабировать не только за пределами Иркутской области, но и за рубежом, - подчеркнула Наталья Давыдова. - Для фонда этот конкурс важен еще и тем, что мы с его помощью открываем новых для нас предпринимателей, стараемся взять их под свое крыло, помочь в дальнейшем развитии, в том числе в выходе на экспорт. Мы уверены, что продукты, которые получат региональный знак качества, могут достойно представлять Иркутскую область на международных рынках.

В номинации конкурса «Изделия народных и художественных промыслов» участвуют изделия из бересты, художественного стекла, керамики. Среди продовольственных товаров местные экологически чистые продукты, включая такие оригинальные, как, к примеру, песто из черемши и кедрового ореха. Также здесь представлены мясные, рыбные и молочные продукты, хлеб, выпечка и сладости, растительные масла и многое другое. В номинации «Непродовольственные товары» участвуют изделия из дерева и пластика, предметы одежды и мебели, планшеты для рисования светом, средства бытовой химии, натуральная («живая») косметика, созданная с использованием богатого разнообразия трав и минералов Байкальского региона.

Экологичные товары - на экспорт

Антон Шин, руководитель Центра поддержки экспорта, входящего в ФПП региона, отметил, что продукция предприятий, которые производят экологичные товары и полезные продукты, пользуется популярностью за рубежом.

- Например, это спортивное питание, косметика из натуральных трав, конфеты с сухофруктами ручной работы и многое другое.

Местный производитель спортпитания уже вышел на рынки Монголии и Таиланда. Для предприятия, которое выпускает косметическую продукцию, мы выполняем маркетинговые исследования в целях дальнейшего выхода на экспорт. Компания, которая делает конфеты ручной работы, также выпускает одежду из экологичных материалов. Мы размещаем ее продукцию на международной интернет-площадке Etsy. Также есть компании, которые экспортируют травы Байкала, биодобавки на основе чаги и дигидрокверцетина. Услуги нашего центра по поиску партнеров, рынков сбыта, сертификации продукции очень популярны, - подчеркнул Антон Шин.

Компания «Береста Байкала» начала осваивать новое направление по экспорту сувениров в Китай с 2018 года. Заключив договор с Центром поддержки экспорта Иркутской области, она получила целый спектр услуг: составление международного контракта, перевод на китайский язык, переговоры, оформление таможенной декларации, разрешение на вывоз картин и т. д.

Изделия из бересты, сувениры и натуральная косметика пользуются спросом за рубежом. Фото: ФПП Иркутской области

- В этом году, еще до всей этой ситуации с коронавирусом, мы успели представить свою продукцию в Японии, где бересту любят и ценят, - рассказала Марина Добрынина, руководитель предприятия «Береста Байкала». - Сейчас мы ведем переговоры. Надеемся, что наши сувениры появятся в почтовых отделениях Страны восходящего солнца. Также с помощью Центра поддержки экспорта мы планируем сделать сайт на английском и японском языках.

Мастерская, где изготавливают изделия из бересты, находится в Иркутске, на территории фабрики «Узоры». Бересту для производства собирают на берегах Байкала, в экологически чистом районе.

Предприятие также отличается социальной направленностью. Оно участвует в благотворительных акциях, социокультурных проектах, проводит мастер-классы в детских домах и другие мероприятия.

Еще одна интересная компания региона в прошлом году начала выпускать биоактивную косметику. Производственная линия расположена в Байкальском регионе, в непосредственной близости от мест произрастания лечебных трав. Сырье заготавливают сотрудники и местное население. Технологии и оборудование позволяют делать вытяжку из растительных клеток с последующей консервацией натуральными маслами без потери целебных и омолаживающих свойств растений.

Фото: ФПП Иркутской области

- Мы плотно сотрудничаем с Фондом поддержки предпринимательства и Центром поддержки экспорта, - рассказал Владимир Демин, директор компании BL Сosmetic. - Они нам сделали сайт, оказали маркетинговые услуги, сейчас помогают выйти на зарубежный рынок. Натуральная косметика больше востребована за рубежом. Мы хотим, чтобы о нашей продукции узнали в США, Японии, Сингапуре.

В настоящее время разработана, опробирована и сертифицирована линейка продукции, включающая в себя энергетические, витаминизированные и антистрессовые масла, гели, скрабы и многое другое. Все товары прошли лабораторные исследования и сертификацию.

Фото: ФПП Иркутской области

В целом в Иркутской области немало компаний, выпускающих продукцию, которой регион действительно может гордиться. Как подчеркнула Наталья Давыдова, конкурс «Сделано в Приангарье» будет способствовать популяризации местных производителей, продвижению их товаров и, как следствие, развитию экономики региона в целом.