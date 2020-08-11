Экология Иркутской области: что происходит на Байкале, промплощадках БЦБК и «Усольехимпрома»

В рамках ток-шоу «Политбазар» его участники высказали свое мнение по самым острым вопросам. Фото: Александр МЕДВЕДЕВ

Вопросы экологии и охраны Байкала обсудили на радио «Комсомольская правда» (91,5 fm в Иркутске, 99,5 fm в Братске) в рамках проекта «Политбазар». Как найти баланс между экономическим развитием региона и сохранением природы? Что будет с лесами Прибайкалья при строительстве объектов железной дороги? Как ликвидируют опасные отходы «Усольехимпрома» и БЦБК? Об этом шла речь в радиостудии.

Что и где будут рубить

Напомним, что Президент РФ Владимир Путин и глава Приангарья Игорь Кобзев обсудили поправку к Федеральному закону «Об охране озера Байкал», допускающую сплошные рубки на землях лесного фонда в целях расширения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Также, согласно законопроекту, закрепляется отмена государственной экологической экспертизы, проектной документации объектов капитального строительства и реконструкции в границах особо охраняемых природных территорий.

Глава региона подчеркнул, что эта норма вызвала значительный общественный резонанс и обеспокоенность жителей Иркутской области.

- Мы прекрасно понимаем важность вопросов экономического развития страны в целом и транспортной инфраструктуры в частности, объективно оцениваем важность подобных преобразований для области. Но мы не можем игнорировать и необходимость соблюдения баланса экономических и экологических интересов, особенно в вопросах, касающихся озера Байкал, - сказал Игорь Кобзев.

Руководитель региона попросил президента дать поручение РЖД совместно с правительством Иркутской области, научным, экологическим сообществом о заключении соглашения по проведению дополнительных мер в части строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, чтобы и реализовать закон, и не навредить экологической экосистеме озера Байкал.

Вскоре после этого состоялась рабочая встреча Игоря Кобзева с заместителем гендиректора ОАО «РЖД» Сергеем Кобзевым. Иркутская область и ОАО «РЖД» договорились о сотрудничестве в деле сохранения прибайкальских лесов.

Все договоренности будут закреплены в соглашении между компанией и регионом.

- Для Иркутской области и озеро Байкал, и сибирская тайга являются главными достояниями. Наша задача - найти баланс экономических и экологических интересов, разумный компромисс, учесть мнение жителей и начать реализовывать проект, который необходим для развития экономики страны, - подчеркнул глава региона.

В свою очередь заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Сергей Кобзев отметил, что расширение железной дороги в восточном направлении Российской Федерации - важный экономический момент, но речь не идет о массовых вырубках прибайкальских лесов.

По итогам встречи была достигнута договоренность о создании координационного совета, в который от Иркутской области войдут представители правительства, научного сообщества, экологи.

Комментируя ситуацию, Сергей Шишкин, доктор юридических наук, профессор ИГУ, отметил, что общественность Байкальского региона, безусловно, будет пристально наблюдать за тем, как и что будут рубить в рамках строительства объектов железной дороги.

Станислав Гольдфарб, доктор исторических наук, профессор ИГУ, обратил внимание на то, что речь идет о 42 гектарах леса. При этом, к примеру, известно, что в 2019 году в Иркутской области сгорело более 1,5 млн гектаров тайги.

Политолог и публицист Сергей Шмидт отметил, что не каждый человек будет сравнивать цифры, проводить какой-то анализ. В это время карту с вырубкой лесов успешно разыгрывают в рамках политической борьбы за пост губернатора региона.

- Была попытка разжечь на этом скандал, но сейчас, когда ситуация проясняется, хайп утихает, - констатировал Сергей Шмидт.

Юрий Коренев, председатель Общественной палаты Иркутска, размышляя о 42 гектарах, сказал, что это сравнительно небольшая площадь.

- Можно станцию какую-то построить или тупик железнодорожный, - предположил он.

Юлия Саенко, эксперт-практик по вопросам регулирования в сфере кадастра и земельных отношений, член экспертного совета Комитета Госдумы РФ по природным ресурсам и земельным отношениям, привела два понятия - «антропогенная нагрузка» и «антропогенное воздействие».

- Они кардинально отличаются. Когда мы говорим о нагрузке, то понимаем, что можем здесь что-то менять. Ответы на то, много это - 42 гектара или мало, должна дать экологическая экспертиза, - сказала она.

Сергей Шишкин подчеркнул, что такую экспертизу еще и будут рассматривать под увеличительным стеклом.

- В случае чего, если что вдруг не так, будет уже не хайп, а хай, - предупредил он. - Сейчас всех пугает само выражение «сплошные рубки». Это шокирует население. Надо понять, сколько в действительности будет вырублено леса, и разъяснить это людям.

Страшилки вокруг рубок Юрий Коренев сравнил с заявлениями в духе «китайцы выпьют наш Байкал».

Юлия Саенко обратила внимание на Гринпис – экологическая организация нередко путает людей, донося до них не вполне достоверную информацию.

- Для чего эта подрывная деятельность ведется, непонятно, - выразила недоумение эксперт.

Участники ток-шоу «Политбазар» отметили, что в России создана правительственная комиссия по охране Байкала. Ее возглавила вице-премьер Виктория Абрамченко. В состав комиссии вошел глава Иркутской области Игорь Кобзев.

Президент Владимир Путин поручил разработать дополнительные меры по охране Байкала. РЖД и правительство Иркутской области до 31 августа должны представить предложения, направленные на охрану окружающей среды в экологической зоне Байкала при строительстве железнодорожных магистралей.

- Я не помню времени, когда столько обращалось внимания на Байкал, как сейчас, - отметил Юрий Коренев. – Это дает надежду на решение многих вопросов и проблем.

«Губернаторы - народ лихой, но осторожный»

Также в радиостудии обсудили ситуацию на «Усольехимпроме». Напомним, что Президент России Владимир Путин провел совещание по экологической ситуации в Усолье-Сибирском.

- Груз экологических проблем накапливался очень давно, еще с 30-х годов прошлого века. На этой территории работало крупное химическое предприятие. И сейчас обстановка такова, что объекты хранения отходов химического производства действительно находятся в аварийном состоянии. По-честному сказать, никто этим толком и не занимался никогда. Более того, вместо того чтобы решать проблему по существу, ее фактически замалчивали, - сказал на заседании Владимир Путин.

Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что правительство региона прилагает максимальные усилия для комплексного решения вопроса ликвидации загрязнения данной промышленной площадки, но в силу действующего законодательства в части полномочий субъекта реализация мероприятий по очистке территории идет локально и длительно.

- Полностью ликвидировать ущерб, нанесенный «Усольехимпромом», правительство Иркутской области без поддержки Российской Федерации не в состоянии, но готово участвовать в проведении мероприятий, - доложил Игорь Кобзев.

Глава государства заявил, что обстановка в Усолье-Сибирском требует принятия неотложных и комплексных мер.

- Необходимо срочно изолировать промышленную площадку и обеспечить ее охрану силами Росгвардии, закрыть доступ на опасные объекты для людей, чтобы они не подвергали угрозе свои жизнь и здоровье. Также в ближайшие дни нужно приступить к работе на наиболее опасных объектах, которые должны быть обезврежены в первоочередном порядке, - подчеркнул Владимир Путин.

Совещание состоялось 29 июля, а в начале августа войска Росгвардии уже взяли промплощадку под охрану. Начались и работы по обезвреживанию наиболее опасных объектов.

Участники ток-шоу «Политбазар» задались вопросом: почему раньше губернаторы Иркутской области не поднимали эту проблему, ведь то, что происходит на территории бывшего «Усольехимпрома», действительно настоящая катастрофа?

- Это огромная ответственность, - отметила Юлия Саенко.

- Губернаторы, с одной стороны, народ лихой, а с другой - осторожный, - добавил Сергей Шишкин.

Он также подчеркнул, что мы сейчас наблюдаем усиление внутренней политики.

- После нескольких визитов в Тулун внимание Владимира Путина фокусируется не только на пострадавших от наводнения территориях Иркутской области. Важно и то, что Игорь Кобзев обозначил тему «Усольехимпрома» и глава государства сразу откликнулся. Видно, что у Путина душа за Сибирь болит, - сказал Сергей Шишкин.

Слушайте радио «Комсомольская правда» (91,5 fm в Иркутске, 99,5 fm в Братске) и на сайте irk.kp.ru из любой точки мира.