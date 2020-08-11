Рубин - Локомотив 11 августа 2020: прямая онлайн-трансляция матча 1 тура чемпионата России по футболу РПЛ Фото: Алина НИЗАМОВА

Первый тур нового сезона чемпионата России по футболу подходит к концу. Мы уже увидели множество интересных встреч, а теперь нас ждет прямая трансляция матча Рубин - Локомотив, который начнется 11 августа в 20:00 по московскому времени. Следить за ходом игры вы сможете в текстовой трансляции ниже! А пока читайте прогноз на матч Рубин - Локомотив.

По итогам прошлого сезона РПЛ, который завершился совсем недавно, сегодняшние соперники оказались достаточно далеко друг от друга в турнирной таблице. Московский Локомотив занял максимально возможное в условиях доминирования питерского Зенита 2 место и попал в Лигу Чемпионов. На счету железнодорожников 16 побед, 9 ничьих и 5 поражений. Разница мячей также внушительная - 22 забитых против 15 пропущенных.

Рубину же в сезоне 2019/2020 не очень повезло. Неудачное начало чемпионата пагубно сказалось на положении казанской команды в общем зачете. Ей не помогла даже смена тренера, после которой клуб из Татарстана начал показывать неплохие результаты. В итоге Рубин довольствовался 10 местом с 8 победами, 11 ничьими и 11 поражениями в активе. Показателем разницы мячей им похвастаться тоже не удастся - футболисты казанской команды забили 10 голов, пропустив 15.

Хоть "на бумаге" лидерство ФК Локомотив и очевидно, на самом деле все не так просто. Вы же помните, что буквально несколько дней назад, 7 августа, железнодорожники провели матч за Суперкубок России, в котором проиграли Зениту со счетом 1:2. Наверняка московская команда потратила много сил на эту встречу. Это значит, что им будет не в пример сложнее настроиться на матч Рубин - Локомотив.

Дополнительную интригу в матч Рубин - Локомотив вносит и возвращение в состав москвичей Федора Смолова, который вернулся из испанской Сельты. Хоть там он и забивал голы Реалу и Барселоне, далеко не факт, что он быстро и легко впишется в обновленную команду ФК Локомотив. А, может быть, наоборот, опыт игры в испанской Примере поможет "дяде Федору" стать лучшим форвардом РПЛ? Узнаем, посмотрев матч Рубин - Локомотив!

Перед началом матча Рубин - Локомотив можно вспомнить и статистику личных встреч команд в прошлом сезоне. А она, надо сказать, неоднозначная. Первый раз соперники встретились 15 июля 2019 года на "РЖД Арене" в Москве. Игра выдалась напряженной: долгое время команды не могли забить ни одного гола. Однако на 66 минуте Алексей Миранчук распечатал ворота гостей. Фанаты железнодорожников радовались недолго: уже спустя 10 минут Хвича Кварацхелия сравнял счет. Собственно, с таким результатом и завершилась эта встреча - ничья, 1:1.

Ответный матч Рубин - Локомотив состоялся на казанской "Ак Барс Арене" относительно недавно - 27 июня 2020 года. Родные стены не помогли футболистам из Татарстана обыграть гостей из столицы. Счет в этой встрече на 23 минуте открыл Алексей Миранчук. А через 6 минут он же удвоил преимущество железнодорожников - на этот раз, забив гол с пенальти. В результате со счетом 2:0 победил Локомотив.

Каков же прогноз на матч Рубин - Локомотив? Наиболее вероятные варианты развития событий - это победа железнодорожников и ничья. Прошлый сезон показал, что казанцы отлично умеют сохранять равный счет даже при игре с сильным соперником. Однако дружина из Татарстана тоже может удивить своих болельщиков результативной игрой - так что ее тоже нельзя сбрасывать со счетов. Желаем обеим командам удачной игры сегодня! Ну а теперь для вас прямая онлайн-трансляция матча Рубин - Локомотив!