Обзор матча Рубин - Локомотив 11 августа 2020: голы Миранчука и Баринова и спорный эпизод с Гилерме Фото: Алиса ТИТКО

Первый тур чемпионата России по футболу подошел к концу. Мы только что посмотрели матч Рубин - Локомотив, в котором со счетом 2:0 победили гости из Москвы. К сожалению, интрига в этой встрече исчезла где-то в середине первого тайма. Однако интересных моментов было вполне достаточно. Представляем вашему вниманию обзор матча Рубин - Локомотив.

Первый гол в этой встрече был забит достаточно быстро - игроки Локомотива завладели инициативой на первых секундах. Они быстро переместили мяч в штрафную соперника и Рыбчинский отдал точный пас голеадору железнодорожников Алексею Миранчуку, который поразил ворота Рубина на второй минуте. Вряд ли хозяева поля ожидали такого развития событий!

Через несколько минут казанцы получили возможность сравнять счет. Благодаря мастерству Бакаева и Кварацхелии игроки Рубина вошли в штрафную соперника. В это же время Гилерме допустил ошибку, попятившись назад - какой шанс для хозяев! Однако они не смогли воспользоваться возможностью забить гол.

Чуть позже Рубин получил еще одну возможность для гола. Игнатьев помчался к воротам, но его остановил вратарь Локо Гилерме. Многие заподозрили в действиях голкипера нарушение, но арбитры решили, что тот действовал в рамках правил.

Сразу после эпизода с Игнатьевым Локо пошел в очередную атаку. После удачного розыгрыша все тот же Рыбчинский отдал пас Баринову, который без труда распечатал ворота Дюпина - 0:2.

У Рубина были и другие возможности для того, чтобы сравнять счет. В частности они заработали несколько угловых и штафных, однако ни один из этих стандартов казанцы не смогли реализовать.

Из-за неудачной игры Рубина и спорных эпизодов по ходу матча главный тренер казанцев Леонид Слуцкий был очень эмоционален и даже выбегал на поле. Из-за этого в перерыве арбитр выписал ему красную карточку и наставник покинул тренерский мостик.

Во втором тайме матча игра стала достаточно напряженной. Если в первой половине встречи Рубин - Локомотив не было показано ни одной карточки, то во второй они стали появляться буквально раз в несколько минут. Игроки допускали жесткие столкновения, наступали соперникам на ноги и даже пинали их по лицу! Но самое заметное нарушение было у игрока Рубина Бегича. Он совершил "фол последней надежды", повалив Смолова, который мчался к воротам хозяев, и получил красную карточку.

В качестве еще одного интересного эпизода второго тайма можно отметить неудачную попытку Смолова забить "через себя". Ранее он несколько раз оказывался на острие атаки, однако какими-либо результативными действиями не отметился.

Больше в матче Рубин - Локомотив ни одной из команд забить не удалось. Итоговый счет - 2:0, москвичи одерживают первую победу в новом сезоне.