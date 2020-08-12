Сочи - Химки 14 августа 2020: прогноз на матч 2 тура чемпионата России по футболу РПЛ. Фото: https://vk.com/pfcsochi

Второй тур чемпионата России по футболу РПЛ стартует уже в эту пятницу. И наверняка одним из самых непредсказуемых станет матч Сочи - Химки, который состоится 14 августа в 19:00 по московскому времени на сочинском стадионе "Фишт". Во многом результат этой встречи таит в себе загадку, потому что эти команды не встречались уже почти два года. Представляем вашему вниманию обзор на матч Сочи - Химки.

На сегодняшний день команды провели всего по одной игре. По итогам первого тура ФК Сочи находится на 8 месте турнирной таблицы из 16. Такой результат "леопардам" принес весьма неоднозначный матч против московского Спартака, который завершился со счетом 2:2. Что до команды Химки, то она занимает пока лишь 15 строчку. Новичкам РПЛ не повезло в первом же матче регулярки встретиться с ЦСКА, который обыграл химчан со счетом 2:0.

В этом сезоне ФК Химки наконец-то смог вернуться в российскую премьер-лигу. Он получил право выступать в высшем футбольном дивизионе страны после того, как занял второе место по итогам турнира ФНЛ. Надо сказать, команда еще до этого успела навести шороху в нашем чемпионате, добравшись до финала Кубка России. Правда, завоевать заветный трофей им не удалось - он достался питерскому Зениту. Так что пока неизвестно, как поведет себя подмосковная команда в РПЛ. Ну а матч Сочи - Химки точно поможет увидеть уровень новичков из ФНЛ.

Хоть у ФК Сочи уже богатый опыт выступления в РПЛ, назвать его однозначным фаворитом в матче Сочи - Химки достаточно сложно. Главной проблемой для "леопардов" сейчас является отсутствие стабильного нападающего. В прошлом сезоне эту функцию выполнял Кокорин, пополнивший в межсезонье ряды московского Спартака. Посмотрим, насколько успешным для хозяев поля будет матч Сочи - Химки.

Интересно, что соперники по матчу Сочи - Химки в последний раз встречались в сезоне 2018/2019 - тогда они еще выступали в ФНЛ. Их первая игра состоялась 29 июля 2018 года в Сочи и завершилась победой "леопардов" со счетом 3:2. В составе сочинцев дублем отличился Максим Барсов, и еще один мяч в ворота химчан забил Никита Бурмистров. А оба гола гостей были забиты с пенальти - их реализовал Михаил Петрусев.

В следующий раз Сочи и Химки встретились 18 ноября 2018 года в Подмосковье. Как ни старались гости и хозяева открыть счет в этой встрече, мяч упорно не летел в ворота. В итоге матч не выявил победителя - 0:0.

Таким образом прогноз на матч Сочи - Химки говорит нам о том, что у обеих команд примерно равные шансы на победу. Однако у сочинцев их все же немного больше - все-таки в его составе достаточно много опытных игроков, у которых за плечами выступления в составе топовых российских команд. В любом случае, желаем обеим дружинам удачи в этой непростой встрече!