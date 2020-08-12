Коронавирус в Иркутске, последние новости на 12 августа: в регионе выздоровели более 12 000 человек Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 12 августа. В Иркутской области продолжает увеличиваться количество случаев заражения коронавирусом. Сегодня общее число заболевших возросло до 15 101. За сутки диагноз COVID-19 поставили еще 115 пациентам. В больницах остаются 744 пациента, амбулаторно лечат 2097 человек.

Коронавирус в Иркутске, 12 августа. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, 12 августа: выздоровели более 12 000

Статистика от Оперативного штаба по коронавирусу содержит и хорошие новости. В Приангарье с новой коронавирусной инфекцией удалось справиться уже 12 018 заразившимся. За сутки выздоровели еще 179 сибиряков. Это уже гораздо более половины от общего числа заболевших в нашем регионе. На сегодняшний день это 79, 5% справившихся с заболеванием.

Коронавирус в Иркутске, 12 августа: число смертей уже 242

За сутки в регионе скончались еще 4 пациента. Двое из них умерли от COVID-19, еще двое – от сопутствующих заболеваний. Также 12 числа в больницах Приангарья еще 43 пациента находятся в тяжелом состоянии. Общее число смертей возросло сегодня до 242. Причиной смерти 163 стала именно новая коронавирусная инфекция, еще 79 заразившихся COVID-19 были больны другими тяжелыми болезнями.

Коронавирус в Иркутске, 12 августа. Фото: Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 12 августа: что открыто

Жители Иркутской области начинают возвращаться к прежнему ритму жизни. Сейчас полным ходом идет подготовка к новому учебному году, ведь уже известно, что обучение начнется, как и раньше в День знаний. Правда, линейки пройдут в другом формате, каком? В региональном министерстве образования пока над этим размышляют. Но уже ясно, что учеба будет не дистанционной, а это значит, что нужно приобретать форму, канцелярию и прочее. В промежутках между этими заботами и работой иркутяне уже могут отдыхать на турбазах, ходить в фитнес-клубы и бани, обедать в кафе или ресторанах, сходить в музей. Все эти организации уже открыты.

Также уже идут плановые приемы в поликлиниках, в Ивано-матренинской больнице.Но иркутян старше 65 лет пока все же просят воздержаться от прогулок в местах скопления, ходить в масках. При необходимости этой категории работающих сибиряков можно взять больничные.

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