Компании Иркутской области могут представить свою продукцию и получить награду

Конкурс «Любимые марки Сибири» проводит «Комсомольская правда»

«Комсомолка» организовала конкурс «Любимые марки Сибири», который призван популяризировать производимые в Сибири товары и предлагаемые услуги.

Участвовать в нем могут сибирские компании и организации, которые производят продукты или промышленные товары, предлагают медицинские или образовательные услуги, организуют отдых, продвигают культуру, занимаются бизнесом.

Конкурс пройдет в несколько этапов. В рамках первого, с августа по октябрь 2020 года, на сайте kp.ru будет размещаться информация об участниках конкурса. Каждая компания, желающая принять участие в проекте, сможет рассказать о себе все самое интересное. Практически параллельно, в августе – ноябре, пройдет активное голосование за участников, претендующих на премию «Любимые марки Сибири». И на третьем этапе, который будет проходить в ноябре - декабре, организаторы подведут итоги, после чего победители и все участники получат дипломы.

В номинации «Любимая марка Сибири» лидерами станут три компании, набравшие наибольшее количество голосов.

Предприятиям в отдельных категориях, соответствующих направлениям деятельности, будет присуждаться специальная награда.

В результате голосования также ожидается получить ответ на вопрос, чем же гордятся сибиряки. Среди вариантов: морозами, здоровьем, продуктами, лесом и тайгой, полезными ископаемыми, характером, наукой.

Преимущества проекта: масштабность, интерактивность, мультимедийность, нативность, статусность.

Компании Иркутской области, приняв участие в конкурсе, смогут популяризировать себя на трех площадках: на сайте, в газете и на радио.

Потенциальный охват проекта - более 6 млн читателей и слушателей в месяц. Информация в интернет-пространстве будет храниться вечно. И, конечно же, на память о таком событии участникам конкурса останется диплом.

Познакомиться с проектом подробнее можно по ссылке https://www.irk.kp.ru/best/msk/lyubimye-marki-sibiri-2020/.

Приглашаем принять участие в конкурсе «Любимые марки Сибири».

Подробности по тел. (3952) 20-45-29.