Коронавирус в Иркутске, последние новости на 13 августа: Приангарье на втором месте в СФО по числу выздоровевших Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 13 августа. За сутки в Иркутской области диагноз COVID-19 подтвердился еще у 110 человек. В регионе общее количество случаев заражения возросло до 15 211.

Выздоровели 12 207 (+189 за сутки). В больницах остаются 744 пациента, 42 из них - тяжелые, еще 1999 человек лечат амбулаторно.

Статистика по коронавирусу в Иркутской области 13 августа сообщает также о новых смертях пациентов с COVID-19. Три человека умерли от новой коронавирусной инфекции, еще один - от сопутствующих заболеваний. Общее число жертв пандемии в регионе 246: из них от коронавируса скончались 166 заразившихся, еще 80 инфицированных - от иных тяжелых или сопутствующих болезней.

Коронавирус, 13 августа. Статистика в Иркутской области. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, 13 августа: Приангарье на втором месте в СФО по числу выздоровевших

Количество выздоровевших от коронавируса в Иркутской области увеличивается с каждым днем. Их уже гораздо больше половины. По подсчетам Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в нашем регионе с инфекцией справились уже более 70% заразившихся. Причем коэффициент вылеченных растет каждую неделю. Если с 29 июля по 4 августа он составил 4%, то с 5 августа по 11 число уже 6% за семь дней.

«Приангарье занимает второе место в СФО по абсолютному числу людей, выздоровевших от коронавирусной инфекции, - сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). – «Показатель выше только в Красноярском крае».

Меньше всего человек выздоровело от COVID-19 в Омской, Томской и Кемеровской областях. Всего в Сибири медикам удалось вылечить 61 358 человек. Это уже 78% от общего числа заболевших сибиряков, на 3% выше, чем на минувшей неделе. Средний показатель по России также уже 78%.

Коронавирус в Иркутске, 13 августа. Приангарье на 2 месте по числу выздоровевших в СФО. Фото: ИЦК

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