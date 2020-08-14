Сочи - Химки 14 августа 2020: прямая онлайн-трансляция матча 2 тура чемпионата России по футболу РПЛ Фото: Артём ГНАТЕНКО

Сегодня, 14 августа, стартует второй тур чемпионата России по футболу РПЛ. В этот день нас ждет три интересных встречи - в том числе и с участием топовых команд. Но мы сегодня рассмотрим поподробнее матч Сочи - Химки. Он состоится 14 августа, в 19:00 по московскому времени, на стадионе "Фишт". Для вас прямая трансляция матча Сочи - Химки.

Пока сложно сказать точно, какая из этих команд будет фаворитом в этой встрече. В рамках нового сезона РПЛ они провели всего по 1 игре. Так ФК Сочи расположился на 8 месте в турнирной таблице. Такой результат команде принесла сомнительная ничья со Спартаком - встреча, напомним, закончилась со счетом 2:2. Химчанам же в их дебютном матче в РПЛ повезло меньше - они играли против московского ЦСКА и потерпели поражение со счетом 0:2. Посмотрим, что принесет им матч Сочи - Химки.

Напомним, ФК Химки не выходил в премьер-лигу больше 10 лет. Но в этом сезоне им наконец-то удалось получить прописку в РПЛ, заняв 2 место в первенстве ФНЛ. Однако химчане уже успели удивить любителей футбола, добравшись до финала кубка России, в котором они проиграли питерскому Зениту со счетом 0:1. Так что уже сейчас можно сказать, что команда точно не будет мальчиками для битья. Ну а матч Сочи - Химки - это еще одна возможность посмотреть на их уровень.

Если говорить об оппонентах химчан в сегодняшней встрече, то сейчас у них все складывается не так уж и гладко. После потери стабильного нападающего Александра Кокорина, который в межсезонье подписал контракт со Спартаком, они наверняка будут испытывать трудности в реализации своих моментов у ворот соперников. Матч Сочи - Химки покажет, есть ли у "леопардов" альтернатива этому игроку в нападении.

Дополнительной интриги в матч Сочи - Химки добавляет и тот факт, что в последний раз эти команды встречались друг с другом почти два года назад, когда еще выступали в ФНЛ. В сезоне 2018/2019 их первая игра состоялась 29 июля 2018 года в Сочи. Завершилась она победой хозяев поля со счетом 3:2. В составе "леопардов" Максим Барсов забил дважды, и еще один мяч в ворота химчан отправил Никита Бурмистров. А в составе ФК Химки оба гола с пенальти забил Михаил Петрусев.

В следующий раз матч между ФК Сочи и ФК Химки состоялся 18 ноября 2018 года в Подмосковье. Как команды ни старались, им никак не удавалось открыть счет. Интрига держалась до последних минут встречи. Однако в итоге никому не суждено было забить - 0:0.

Прогноз на матч Сочи - Химки говорит нам о том, что с большей долей вероятности победу одержат именно сочинцы. В составе "леопардов" намного больше опытных игроков, которые за свою карьеру успели поиграть в топовых российских клубах. Однако Химки - это настоящая "темная лошадка" чемпионата. Они вполне могут удивить всех любителей футбола и одолеть хозяев поля. В любом случае, мы желаем обеим командам удачи в этом непростом матче и, конечно же, честной игры без странных судейских решений!