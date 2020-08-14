Обзор матча Сочи - Химки 14 августа 2020: первый гол химчан в премьер-лиге и забитый мяч Нобоа. Фото: скриншот прямой трансляции

Вот и подошел к концу огненный матч Сочи - Химки! Интрига в этом противостоянии не утихала вплоть до финального свистка, команды проводили достаточно много опасных атак, каждая из которых могла перевернуть ход встречи. Встреча закономерно закончилась ничьей - 1:1. Для вас - обзор матча Сочи - Химки.

С самого начала игра в матче Сочи - Химки была равной. Обе команды создавали достаточно много моментов у ворот своих соперников. Однако первой удача повернулась к гостям из Подмосковья. На 25 минуте Полярус и Идову удачно разыграли мяч на фланге у штрафной. Затем Идову отдал диагональную передачу на подоспевшего к мячу Трошечкина, который молниеносным ударом поразил ворота Джанаева - 1:0. Кстати, это первый гол ФК Химки в российской премьер-лиге!

После пропущенного гола сочинцы активизировались. Они стали чаще проходить к воротам химчан и доставлять неудобства их голкиперу, которому то и дело приходилось ловить мячи. Однако у защиты хозяев тоже было много работы - несмотря на забитый гол гости не сушили игру, а переходили в контратаки.

Во втором тайме матча Сочи - Химки хозяева стали намного более активными. Такой прессинг в отношении химчан, которые значительно подсели в этой половине встречи, привел к тому, что сочинцы все-таки сравняли счет. Заика подошел к штрафной с фланга и отдал пас на Нобоа, который отправил мяч в ближнюю "девятку" - 1:1.

Ближе к концу матча Сочи - Химки у гостей было несколько отличных шансов для того, чтобы вновь выйти вперед. Однако досадные ошибки в реализации не дали им этого сделать. То игроки не понимали друг друга и отдавали неудачные передачи, то нападающие били мимо ворот. Но нужно отдать им должное: гости бились до последнего в матче Сочи - Химки.

Определить победителя в матче Сочи - Химки так и не удалось - встреча закончилась со счетом 1:1. Для сочинцев это уже вторая ничья в этом сезоне, а химчане заработали первые очки в российской премьер-лиге. Остается только поздравить новичков РПЛ с первым забитым мячом и пожелать им успехов в дальнейших играх!