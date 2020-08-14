Коронавирус в Иркутске, последние новости на 14 августа: госпитализированными остаются 747 пациентов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 14 августа. Темпы прироста новых заразившихся COVID-19 снижаются. Сегодня диагноз подтвердился у 113 человек. Для сравнения еще месяц назад – 14 июля – новых случаев заражения было около двух сотен – 190. Конечно, количество случаев заражения в регионе продолжает расти и на сегодняшний день их уже 15 324. Но, из этого числа более 70% уже выздоровели.

Медикам удалось вылечить 12 371 человека. Только за сутки поправились 164 сибиряка. В больницах Приангарья 14 августа остаются 747 заболевших с COVID-19. Еще 1958 с таким же диагнозом лечат амбулаторно.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 14 августа. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, 14 августа: количество жертв пандемии в регионе - 248

Сегодня, 14 августа, Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области сообщил о смерти еще двух пациентов от COVID-19. Таким образом, число жертв пандемии в регионе возросло до 248: из них 168 скончались от новой коронавирусной инфекции, еще 80 были больны иными тяжелыми болезнями, либо умерли от сопутствующих COVID-19 заболеваний. Известно, что на сегодняшний день в больницах еще 41 пациент находится в тяжелом состоянии.

Как сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, в Приангарье индекс летальности пациентов с COVID-19 в процентном соотношении от числа выявленных случаев увеличился за неделю с 7 по 13 августа на 0, 07% и возрос, таким образом, до 1,46%. Однако, специалисты отмечают снижение темпов летальности в регионе.

«Неделей ранее зафиксировано более существенное увеличение - на 0,10%, еще семь дней назад - на 0,11%», - говорят в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Больше всего умерших в процентном соотношении к общему числу подтвержденных случаев заражения в СФО в Новосибирской области – 2,90%, на втором месте - Красноярский край и 2,57%. Эти показатели выше, чем в целом по России.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 14 августа. Фото: ИЦК

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