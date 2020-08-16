Футбол, бег и верховая езда: чем увлекаются известные иркутяне Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В здоровом теле здоровый дух! И даже те, кто, казалось бы, ну совсем далек от спорта в силу профессии, доказывают своим примером, что без тренировок жить нельзя. Телеведущие, актеры, музыканты фитнес-зал стороной не обходят. Одни ходят в качалку для себя, а другие занимаются почти на профессиональном уровне. А чем увлекаются иркутские знаменитости? Узнаем!

Денис МАЦУЕВ, пианист, народный артист России:

Уехал учиться в московскую консерваторию, чтобы ходить на матчи «Спартака»

Футбол, бег и верховая езда: чем увлекаются известные иркутяне Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

- Любовь к футболу привила бабушка. Она была ярой болельщицей московского «Спартака», знала по именам всех игроков. И все значимые события в моей жизни так или иначе связаны с футболом. Я был капитаном, заводилой дворовой команды в Иркутске на площадке по Ленина, 4. И именно тогда папа меня убедил попробовать сходить на прослушивание в консерваторию. Я специально бежал с тренировки, чтобы попасть туда.

Потом поступил в консерваторию в Москве, и одной из важнейших причин, по которым я согласился уехать в столицу, была возможность присутствовать на всех матчах «Спартака». Потом, когда принимал участие в конкурсе имени Чайковского, футбол помог мне справиться с напряжением и нервной обстановкой, которые царили за кулисами. В то время проходил чемпионат мира, я смотрел матчи - это помогало отвлечься.

Ну и, конечно, незабываемым останется чемпионат мира 2018 года в России. Тогда Станислав Черчесов несколько раз приглашал меня на тренировочную базу сборной, мы общались с игроками, я подарил им диски с музыкой. И я оказался своеобразным талисманом для нашей команды, потому что каждый раз, когда я к ним приходил, они одерживали победу, в том числе и ту самую - над сборной Испании. Сам тоже играю в футбол, у нас есть своя команда. Правда, сейчас я пока не играю - получил травму, когда прыгал с дочерью на батуте.

Татьяна СКОРОХОДОВА, киноактриса, радиоведущая:

Муж привил любовь к лошадям

Футбол, бег и верховая езда: чем увлекаются известные иркутяне. Фото: личный архив героини публикации

- Я увлекаюсь верховой ездой. Меня покорило это ощущение легкости и свободы. Когда ты скачешь по полям, тебе кажется, что весь мир твой - вне зависимости от того, где ты находишься. Любовь к лошадям привил муж, он долгое время работал жокеем на Иркутском ипподроме. Поэтому когда мы решили строить дом и приобрели участок, то первое, что купили, - скакунов, а первое, что соорудили, - конюшню для них.

Сейчас верховой ездой занимаюсь один-два раза в неделю обязательно. Для тех, кто сомневается, спорт ли это, отвечу: после тренировки болят все мышцы. Причем и те, о существовании которых ты даже не подозреваешь. Кроме того, лошади еще и отлично воспитывают характер. Если ты слишком робок или нервничаешь, животное почувствует это, и оседлать его ты не сможешь. К лошадям нужно подходить спокойно и уверенно, и этому учишься в процессе общения с ними.

Помимо верховой езды увлекаюсь балетом. Правда, в моем случае это больше гимнастика с элементами пилатеса. Я выработала для себя комплекс упражнений и выполняю дома. Это отлично помогает поддерживать в здоровом состоянии позвоночник и мышцы спины.

Геннадий ГУЩИН, режиссер Иркутского академического драматического театра имени Н.В. Охлопкова:

В 50 лет увлекся большим теннисом

Футбол, бег и верховая езда: чем увлекаются известные иркутяне Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

- В моем детстве не было ни гаджетов, ни компьютеров. Все свободное время мы пропадали дворе: зимой заливали каток и играли в хоккей, а летом - в футбол. Позже с друзьями создали любительскую команду «Дружба». В ней играли многие звезды, такие как Валерий Колчанов, Василий Савин, Сергей Духовников и другие. Мы становились чемпионами области в зимнем первенстве и дважды победителями на турнире по мини-футболу памяти Льва Перминова. «Дружба» существует и сейчас - выступает на турнире ветеранов, пусть уже и с более молодым составом.

Вот уже несколько лет я увлекаюсь и большим теннисом. Впервые ударил ракеткой по мячу в 50 лет - и сразу влюбился в этот вид спорта. Летом играю на открытых кортах, а зимой - в спортивном зале. Кстати, в Иркутске проводят турнир в парах любитель/профессионал. Я выступал несколько раз вместе с известным теннисистом и тренером Кириллом Крюковым – и несколько раз мы становились чемпионами.

Александр ФИЛИППОВ, лидер группы «Доктор Джаз»:

Пробежки на свежем воздухе - и прогулка, и тренировка

Футбол, бег и верховая езда: чем увлекаются известные иркутяне. Фото: Анастасия ТОКАРСКАЯ

- Я раньше увлекался разными видами спорта: интересовался и легкой атлетикой, и боксом, и восточными единоборствами. Но сейчас уже профессионально спортом не занимаюсь. В основном, чтобы держать себя в форме, посещаю фитнес-клубы и хожу на пробежки. Бегать стараюсь на свежем воздухе, на природе. Маршрут и дистанция? Здесь нет постоянных величин, но планку в 5 - 10 км не понижаю. Еще интересуюсь футболом, но исключительно как болельщик. Всегда слежу за чемпионатами мира и Европы очень внимательно.