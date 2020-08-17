80 тысяч рублей штрафа заплатит житель Бурятии за то, что привез в Иркутск нефрит. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Кусок нефрита доходит в цене до нескольких тысяч долларов за килограмм. Да-да, и этот, невзрачный с виду, что на фотографии, тоже. Поэтому его добыча стала настоящим Клондайком и в горах Бурятии давно идет нефритовая лихорадка, в которой есть все - и войны, и смерть ( подробности). До недавнего времени наказывали лишь за незаконный оборот камня и дельцам многое сходило с рук. Сейчас наказание ужесточено. На днях суд в Иркутской области вынес приговор по делу о перевозке 18 глыб из соседней республики в Приангарье. Этот приговор, скорее всего, первый в стране.

"Полицейские получили информацию о том, что житель Бурятии планирует незаконно перевести в Приангарье груз нефрита. Оперативники установили место отгрузки и задержали предполагаемого нарушителя. Им оказался 40-летний уроженец Иркутской области, ныне проживающий в одном из сел Тункинской долины. У него обнаружены и изъяты 18 глыб нефрита-сырца общим весом свыше 1.4 тонны. Общая стоимость партии оценена экспертами более чем в 2,6 миллиона рублей", - так коротко описывают задержание партии камня в пресс-службе ГУ МВД Иркутской области.

В СУ СКР по Иркутской области возбудили уголовное дело по статье за перевозку самовольно добытого нефрита в крупном размере.

" С января 2020 года введена в действие новая редакция ст. 191 УК РФ, согласно которой к уголовной ответственности привлекаются не только те, кто занимается незаконным оборотом драгоценных камней, но и те, кто совершает сделки, связанные с заведомо самовольно добытыми янтарем, нефритом или другими камнями, а также их незаконно хранит, перевозит или пересылает", - поясняют в пресс-службе СКР по региону.

До последнего времени перевозчики, даже зная об ответственности за оборот камня, чувствовали себя достаточно свободно. Под уголовную ответственность они не попадали. Так, водитель, который привез куски нефрита с месторождения в Бурятии, запросто сгрузил их в шиномонтажке под Иркутском - машина по дороге сломалась. И, скорее всего, даже не думал, что заработает судимость. На допросе он во всем признался рассказал, как было дело.

За перевозку нелегального нефрита он выплатит 80 тысяч рублей штрафа. А сам камень изъяли в пользу государства.