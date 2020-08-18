Прекратить массовое убийство животных: зоозащитники обратились к главе Приангарья

Представители питомника К-9 и других организаций просят главу региона остановить беспредел в сфере отлова бродячих животных Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Представители питомника К-9, волонтеры, зоозащитники подписали обращение на имя главы Иркутской области, в котором попросили прекратить массовое незаконное убийство животных, остановить неэффективное использование бюджетных средств, выделенных на отлов собак, и вернуть в казну уже потраченные деньги.

Вячеслав Славин, руководитель питомника К-9, считает, что компания, которая победила в конкурсе и заключила контракты с муниципальными образованиями Иркутской области на отлов собак, не выполняет требования нового Федерального закона «Об ответственном обращении с животными».

Исполняющему обязанности

губернатора Иркутской области

И.И. Кобзеву

Уважаемый Игорь Иванович!

Обращаем Ваше внимание, что на сегодняшний день в Иркутской области не выполняются положения Федерального закона «Об ответственном обращении с животными» в части отлова и содержания животных без владельцев. Более того, в данной сфере процветает мошенничество в особо крупных размерах, которое обходится бюджету во многие миллионы рублей. Без Вашего вмешательства вопрос не решить и целей, которые поставлены новым законом, не достигнуть.

Так, компания «Пять звезд» в текущем году заключила 25 контрактов с муниципалитетами области на отлов и содержание безнадзорных животных. Общая стоимость этих контрактов составляет 21 344 925 рублей. В рамках этих контрактов компания обязуется произвести отлов 3850 животных, и на данный момент ею уже освоено 5 млн рублей.

С 1 января 2020 года федеральное законодательство требует при отлове животных без владельцев выполнение следующих пунктов:

- вести документально подтвержденный учет поступления животных;

- вести видеосъемку процесса отлова животных;

- проводить осмотр и осуществлять мероприятия по обязательному карантину в течение десяти дней;

- размещать в течение трех дней информацию о животном в интернете;

- проводить вакцинацию животных против бешенства и иных заболеваний;

- осуществлять стерилизацию и лечение;

- содержать таких животных до наступления естественной смерти, либо возвращать на прежние места их обитания, либо передавать новым владельцам;

- обеспечивать гражданам возможность посещать отловленных животных и т.д.

На сегодняшний день имеются веские и многочисленные доказательства, что компания «Пять звезд» не выполняет ни одно из требований законодательства при отлове безнадзорных животных. В итоге выполнение условий контрактов подменяется незаконным и жестоким умерщвлением отловленных животных или же их вывозом на территории соседних муниципалитетов.

Если обратиться к фактам, то их предостаточно.

Для соблюдения требований контрактов в отношении почти 4 тысяч животных компании «Пять звезд» необходима соответствующая инфраструктура (территория и различные помещения приюта, веткабинет и т.д.) и штат сотрудников не менее 30 человек. Ни того, ни другого сегодня у «Пяти звезд» нет. Одно время в поселке Карлуке существовал приют, но был официально закрыт по причине отсутствия правоустанавливающих документов. Документов и приюта нет до сих пор. По адресу, который фигурирует в некоторых бумагах, (п. Карлук, ул. Чапаева, 51), находится обычный жилой частный дом. Информации об отловленных животных никогда и нигде не было. Людей, которые ищут пропавшую собаку, или волонтеров, ухаживающих за животными, на территорию «приюта», не пускают под разными предлогами.

За прошлый, 2019 год, компанией «Пять звезд» (только по официальным отчетам) было умерщвлено 2625 животных, якобы по причине агрессии, причем в отчетах фигурировали щенки 4 - 6 месяцев. Подтверждающих проверки документов нет.

Все вышеуказанное и многое другое не мешало ветеринарной службе много лет проводить неоднократные регулярные «проверки» и характеризовать «приют» с самой положительной стороны.

За все годы существования этого призрачного заведения областные муниципалитеты заключили контракты на сумму 126 млн рублей, а компания «Пять звезд» их освоила, отчиталась и продолжает существовать. Руководство и сотрудники ветеринарной службы области прекрасно информированы о текущем состоянии проблемы и истинной деятельности фирмы «Пять звезд». Но о ситуации знают и многие другие люди: волонтеры и зоозащитники, ветеринары и владельцы приютов, журналисты и блогеры, простые граждане и сотрудники администрации. Были письма, обращения, статьи, встречи и просьбы. Были попытки привлечь к вопросу разные соответствующие органы. Закон игнорируется, средства осваиваются, ситуация не меняется.

Сегодня мы обращаемся к Вам как к действующему главе региона и кандидату в губернаторы, который провозгласил своими приоритетами наведение порядка в Иркутской области, возвращение доверия к власти и общественный контроль.

Мы просим Вас взять под особый контроль ситуацию по выполнению положения Федерального закона «Об ответственном обращении с животными» в части отлова и содержания животных без владельцев. Решение вопроса мы видим в следующих мерах:

- прекратить массовое незаконное убийство животных;

- остановить и не допускать впредь незаконной растраты бюджетных средств;

- вернуть в бюджет незаконно растраченные средства;

- освободить от занимаемой должности руководителя ветеринарной службы.