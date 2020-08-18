Коронавирус в Иркутске, последние новости на 18 августа: коллективный иммунитет к COVID-19 у сибиряков ниже, чем у жителей центральной России Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Иркутске, 18 августа. В Иркутской области количество случаев заражения ежедневно увеличивается, но темпы прироста заболевших медленно, но верно снижаются. Ежедневно выявляют уже чуть более сотни новых случаев заражения. Так 18 августа диагноз COVID-19 подтвердился у 111 человек. Общее число заразившихся таким образом возросло до 15 775.

Радует, что большинство – эта цифра приближается к 13 000 (за сутки +218, итого 12 926) – уже выздоровели. Статистика по коронавирусу на 18 августа в Иркутской области сообщает, что в больницах остаются 736 пациентов с COVID-19 , еще 1856 заболевших лечат амбулаторно.

Увы, но и в нашем регионе не удалось избежать смертей. За сутки скончались еще четверо. С начала пандемии в Приангарье умерли 257 инфицированных.

Статистика коронавируса в Иркутской области. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, 18 августа: уровень коллективного иммунитета у жителей области - 5.8%

Накануне стали известны результаты массового тестирования на антитела в Иркутской области. Специалисты выяснили, что эти самые антитела в Приангарье имеют всего 5,8% жителей региона.

«Этот показатель ниже, чем в некоторых центральных регионах, что объяснимо, так как у нас пик инфекционного процесса пришелся на конец июня. И когда мы проводили исследования, еще не у всех он сформировался. Видимо, в сентябре он будет выше», - сказал директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока Сергей Балахонов.

Напомним, для выявления коллективного иммунитета в Иркутской области добровольцы разных возрастных групп сдавали анализы. Всего был проведен забор материала у 2674 человек.

Исследования показали, что антитела к коронавирусу есть у 13.8% подростков от 14 до 17 лет. И это самый высокий показатель в Приангарье. Заставить усидеть молодое поколение дома все-таки не просто. А вот большинство школьников родители все же от заражений уберегли. Среди детей от 7 до 13 лет показатель уровня иммунитета всего 3.1%, у малышей и дошкольников от 1 года до 6 лет – иммунитет есть у 11,8 %, у сибиряков старше 70-ти лет – 9,2%.

Данные Оперативного штаба по коронавирусу в Иркутской области на 18 августа

Читайте также:

Обнародованы результаты исследований на антитела к коронавирусу в Иркутской области. Бессимптомными носителями COVID 19 стали 82% жителей региона, таковы результаты исследований на антитела к коронавирусу в Иркутской области (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08