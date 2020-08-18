Коронавирус заставил обратить внимание на медицину

В рамках ток-шоу «Политбазар» его участники обсудили вопросы развития здравоохранения. Фото: Дарья АМУРСКАЯ

Вопросы развития здравоохранения обсудили на радио «Комсомольская правда» (91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске) в рамках проекта «Политбазар». Почему медицине сейчас уделяется повышенное внимание? Повлияла ли на это пандемия, вызванная коронавирусной инфекцией? Какие вопросы в Иркутской области решаются в первую очередь? Об этом шла речь в радиостудии.

Толчок к развитию

Доктор исторических наук, профессор ИГУ Станислав Гольдфарб, открывая дискуссию, обратил внимание на то, что в Иркутской области строятся больницы и фельдшерско-акушерские пункты. К возведению новых медицинских корпусов привлекают крупный бизнес.

- Пандемия, дай Бог, закончится, а созданная инфраструктура останется в Иркутской области и будет служить людям, - отметил он.

Участники встречи сошлись во мнении: о том, что в системе здравоохранения Иркутской области грядут перемены, стало понятно еще в марте этого года. Тогда исполняющий обязанности губернатора региона Игорь Кобзев подробно остановился на этой теме в послании о положении дел в регионе. Глава Приангарья обозначил наиболее острые проблемы и поставил перед областным минздравом несколько задач. В частности, принять максимальное участие в федеральной программе по модернизации и капремонту поликлиник, по которой регион до 2024 года может получить 10 млрд рублей.

Уже в этом году из бюджета региона выделили 500 млн рублей на разработку проектной документации и проведение капитального ремонта 61 учреждения здравоохранения. В эксплуатацию в этот же период будет сдано 49 новых фельдшерско-акушерских пунктов. Для сравнения: за предыдущие 5 лет в области было открыто 58 ФАПов.

Такие пункты строят, в том числе, с участием бизнеса, как, впрочем, и новые медицинские центры для лечения пациентов с внебольничной пневмонией. Всего таких центров возводится три - в Шелехове, Братске и Тайшете. Все медучреждения введут в эксплуатацию в этом году.

Плюс ко всему, в сентябре будет готов новый инфекционный блок городской больницы в Тулуне.

В это же время начинается строительство радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра в Иркутске.

Появление такого количества новых медицинских учреждений, безусловно, требует решения кадровой проблемы. Гости радиостудии выразили уверенность в том, что выход есть. Как отметила Ирина Ежова, главный врач Иркутского городского перинатального центра, если построены больницы, то и вопрос с кадрами будет решен.

- Толчком к развитию медицины всегда были эпидемии, инфекции, болезни, затрагивающие весь мир. Когда возникала проблема, сразу шла мобилизация. Это мы наблюдаем и сейчас. За несколько месяцев мы получили колоссальный опыт, а власть и простые люди стали понимать, насколько медики важны и нужны. Они героически оказывали помощь, выхаживали больных, каждый день рискуя собственной жизнью, - подчеркнула Ирина Ежова.

Кстати, чтобы привлечь специалистов в сферу здравоохранения, глава региона Игорь Кобзев поручил найти резервы и вплотную заняться решением жилищных проблем медицинских работников, особенно в селах, поселках и малых городах. Речь идет о предоставлении служебного жилья и поддержке индивидуального жилищного строительства.

Особое внимание по поручению руководителя области теперь уделяют подготовке медицинских кадров, причем не только в вузах, но и в учреждениях среднего специального образования. Также Игорь Кобзев поставил перед министерствами здравоохранения и образования региона задачу разработать программу подготовки фельдшеров. А чтобы обеспечить приток молодых врачей, 70% бюджетных мест по специальности «лечебное дело» планируют сделать целевыми, а по специальности «педиатрия» - 75%.

На одной волне

Сергей Шишкин, доктор юридических наук, профессор ИГУ, напомнил, что медики, которые имеют дело с коронавирусной инфекцией, получают доплаты. Игорь Кобзев поручил в два раза повысить зарплату тем, кто работает с пациентами, зараженными COVID-19. Были предусмотрены и другие меры поддержки, в том числе единовременные выплаты за интенсивность труда. В июне все стимулирующие выплаты продлили на 2 месяца.

Юрий Козлов, доктор медицинских наук, профессор, главный детский хирург СФО, заслуженный врач России, подчеркнул, что пришло время пересмотреть и переформатировать всю систему здравоохранения.

- Развивая первичное звено медицины, нельзя забывать и о высокотехнологичной помощи. Москва и Санкт-Петербург не смогут принять всех пациентов. Нужно развивать инфраструктуру на местах. Раньше было все отдельно: врачи, больные, губернаторы… А сейчас мы можем быть на одной волне. В настоящее время я вижу желание власти вместе противостоять угрозам и вижу во главе региона человека, готового решать проблемы, - сказал Юрий Козлов.

Участники встречи вспомнили историю о том, как именно медики предложили Игорю Кобзеву бороться за пост руководителя области.

- Человек вызывает доверие, - пояснила ситуацию Ирина Ежова. - Мы видим, как за короткий период были вскрыты все болевые точки нашего региона. Из года в год мы слышали про Байкальск и БЦБК, про Усолье-Сибирское и «Усольехимпром», но вопросы почему-то не решались. Сейчас нам всем очевидно, что это все решаемо, было бы желание. Нужно понять, что политика Кобзева стыкуется с федеральной повесткой. Настало время, когда первичное звено здравоохранения должно начать занимать лидирующее место в профилактике заболеваемости, потому что именно это звено максимально приближено к населению. В этой связи важно создавать ФАПы. Их часть была выстроена 2 года назад в чистом поле. Там нет воды, дорог и специалистов. Вот пример того, как хорошая идея может быть претворена в жизнь. Сейчас мы наблюдаем совершенно иной подход к делу, и это не может не радовать.

Сергей Шишкин подтвердил, что сейчас виден реальный диалог между властью и системой здравоохранения.

- В Иркутской области принципиально меняется подход, отношение к ситуации, растет степень значимости здравоохранения для власти в целом и самого главы региона в частности, - подчеркнул он.

Также участники радиоэфира пришли к выводу о том, что, несмотря на особенности нашей области, связанные с близостью к Китаю и плачевным состоянием системы здравоохранения, катастрофичной заболеваемости коронавирусной инфекцией в Приангарье не случилось - регион выходит из пандемии победителем.

При этом эпидемия обнажила узкие места в медицинской сфере области и показала, к чему привела оптимизация здравоохранения, проводимая в предыдущие годы. Чего только стоят ФАПы, построенные год-два назад и разваливающиеся на глазах.

Но благодаря ежедневно проводимым заседаниям штаба, направленным на борьбу с коронавирусом, система выстояла и встала на путь развития. У людей появилось больше доверия к врачам, возникла уверенность в завтрашнем дне.

Какие инфекционные отделения строят в Иркутской области

ШЕЛЕХОВ

Отделение для пациентов с внебольничной пневмонией - 60 мест.

БРАТСК

Отделение для пациентов с внебольничной пневмонией - 30 мест.

ЖИГАЛОВО

Модульное здание отдаления районной больницы - 30 мест.

УСТЬ-КУТ

Отделение районной больницы - 60 мест.

ТАЙШЕТ

Отделение для пациентов с внебольничной пневмонией - 30 мест.

ТУЛУН

Инфекционное отделение - 28 мест.

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