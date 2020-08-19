Маски долой: иркутяне могут не надевать защитные повязки в кинотеатры

Кинотеатры открылись впервые за четыре месяца. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Купить билет на последний сеанс, запастись ароматным попкорном и уютно устроиться в кресле в ожидании фильма… Эх, мечта! Ведь последние четыре месяца, с 26 марта, из-за коронавируса кинотеатры были закрыты. Но вечером 18 августа, к всеобщей радости сибиряков, показы фильмов в Иркутской области возобновились. Но, конечно, с соблюдением правил Роспотребнадзора.

Итак, что изменилось для зрителей? Скажем сразу - покупать билеты лучше заранее. Все потому, что залы сейчас могут быть заполнены максимум наполовину, да и сеансов порядком меньше, чем обычно. Между показами обязательно делают 30-минутный перерыв, чтобы за это время проветрить помещение и продезинфицировать полы и кресла.

- Зрителей рассаживаем в шахматном порядке через два сидения, - рассказывают «КП»-Иркутск» в одном из кинотеатров в центре города. - Исключение делаем только для семей и тех, кто живет вместе (да, об этом даже спрашивают!) - им можно смотреть фильм рядом. Билеты на входе в залы проверяем бесконтактно, пробивая обычным дыроколом. Очки для 3D-фильмов будем выдавать только после дезинфекции, но можно приносить свои, если имеются.

В кинотеатрах разместили санитайзеры, чтобы можно было продезинфицировать руки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Администраторы, кассиры и работники кафе одеты в медицинские маски и резиновые перчатки. В течение смены персоналу несколько раз измеряют температуру, если у кого-то повышена - от работы отстранят. А вот зрителей не обяжут надевать в кино маски и перчатки. Это в виде рекомендации. Также повсюду стоят дозаторы с антисептиками, ими можно обрабатывать руки.

И это еще не все. На полу нанесена яркая желтая разметка, для того чтобы зрители не толпились в очереди за билетами и попкорном, а соблюдали социальную дистанцию в 1,5 метра. Столики, где можно перекусить, тоже расставлены на расстоянии. А в кинозалы запускают минимум за 15 минут до начала сеанса, чтобы народ не толпился у входа.

Ну и главный вопрос, а что смотреть? Кино-то толком не снималось во время пандемии, громкие премьеры отложили на неопределенное время. Но новые картины все равно идут - и комедии, и семейные, и боевики - выбор есть.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Что еще закрыто?

Иркутская область постепенно возвращается к привычной жизни. Так, с ограничениями, но работают санатории, кафе и рестораны, салоны красоты и парикмахерские, фитнес-залы и бассейны, музеи и зоопарки…

Но открыто еще не все. Согласно указу врио губернатора, из-за коронавируса до сих пор под запретом:

• дискотеки и тусовки в ночных клубах,

• развлекательные и досуговые мероприятия (например, концерты приезжих звезд анонсируются не раньше, чем на весну),

• работа детских игровых комнат и развлекательных центров,

• услуги СПА-салонов, соляриев и саун.

Ну и как минимум до 28 августа продолжается масочный режим. Детские сады пока работают только в режиме дежурных групп, студенты вузов с 1 сентября начнут учиться в смешанном формате - и очно, и дистанционно. А в аэропорту Иркутска пассажирам по-прежнему измеряют температуру и следят, нет ли у кого признаков ОРВИ.

А В ЭТО ВРЕМЯ

13 тысяч сибиряков побороли COVID-19

Коронавирус постепенно затухает. Так, утром 19 августа в Приангарье зарегистрировали 105 новых случаев заболевания COVID-19, и это самый низкий прирост за последнее время.

С начала пандемии в нашем регионе заразу подхватили 15880 человек, из них 13133 пациентов уже выздоровели. В больницах остается все меньше людей с этим диагнозом - 735, а дома лечатся 1754 человека.

- Зарегистрировано 178 смертей от коронавируса, 80 случаев - от сопутствующих COVID-19 заболеваний, - добавляют в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08.