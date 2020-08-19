1 сентября в Иркутске: откроются ли школы, будут ли линейки? Эти вопросы волнуют всех родителей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Итак, 1 сентября в Иркутске. Откроются ли школы, будут ли линейки? Эти вопросы волнуют всех родителей. Отвечаем: Дню Знаний - быть! Школьники 1 сентября не останутся без праздника, несмотря на то, что учебный год в начинается в необычных условиях из-за коронавируса.

- Рекомендуем проводить линейки в торжественной обстановке на свежем воздухе, а особо уделить внимание первоклассникам и выпускникам, - сообщила начальник отдела общего образования министерства образования Иркутской области Лилия Огиенко.

Маленьким сельским школам - проще. Они могут организовать торжество для всех учеников сразу, если во дворе хватает места. А если классов много, то День Знаний рекомендуют проводить, например, по параллелям. К слову, в больших иркутских школах так делали и до коронавируса - это удобно. Так что 1 сентября в Иркутске пройдет празднично, можно уже не переживать, откроются ли школы и будут ли линейки.

Кроме того, для школьников 1 сентября проведут классные часы, посвященные 75-летию Великой Победы.

Добавим, что родителям, которые захотят порадоваться за своих чад и побывать на линейке, придется надеть маски. Таково условие проведения 1 сентября в Иркутске.

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