Родина начинается с тебя

К стойкам, где волонтеры раздавали первый специальный выпуск газеты, даже были очереди! Жители активно читали и обсуждали. Фото: Lana Moskva

- Проект «Район, в котором хочется жить» важен для Усть-Кутского района, ведь он напоминает нам, что нужно любить малую родину, быть ее патриотом, - делится мнением директор Центра занятости г. Усть-Кута Оксана Саврасова, которую мы встретили в центре города с газетой в руках.

- На фотографиях и рисунках, которые отправляют жители, мы увидим то, что окружает нас каждый день: природу, здания, памятники. Но именно это теплом отзывается в наших сердцах. И действительно, работы, которые присылают устькутяне, тому подтверждение! На фотографиях жители с любовью запечатлели родной край, а в рисунках дети отражаются мечты и фантазии. Ну а проект тем временем притягивает все больше участников. Возле стоек с газетами очередь!

- Эти конкурсы очень актуальны, - говорит педагог Надежда Олейникова, с интересом листая спецвыпуск. - Мы хотим видеть Усть-Кутский район цветущим. И сейчас есть возможность показать, какой мы представляем территорию в будущем и чем гордимся в настоящее время, и быть услышанными. Радует и то, что дети могут творчески проявить себя и провести лето с пользой. Огромное спасибо организаторам!

Мы позаботились о том, чтобы о конкурсах узнали все местные жители. Газеты в течение нескольких дней вручали на улицах, разносили по домам; город украсили баннеры. И в самом деле, никто не остался равнодушным. И взрослые, и пенсионеры, и дети увлеченно обсуждают проект, о котором активно рассказывают друзьям, соседям, коллегам и домочадцам.

- Мне газету принесли прямо в офис, - делится Сергей Анисимов, житель Усть-Кута. - Читаю с большим интересом - давно на нашей территории ничего подобного не происходило. А очень хочется! Главное, что жители откликнулись - значит, есть желание перемен; значит, они будут! Северяне, общаясь с волонтерами, с удовольствием делятся задумками, ведь они мечтают сделать территорию лучше.

- Хотелось бы, чтобы в Усть-Куте появилось больше спортивных и детских площадок, чтобы благоустраивали не только центральные территории, но и отдаленные микрорайоны, как, например, «Мостоотряд» или мой родной РЭБ, - говорит консультант отдела службы ЗАГС Юлия Новобранова.

А фотограф Светлана Калинюк наглядно показала, каким может стать Усть-Кут: c помощью графических программ она создала и разместила на фотографиях города два современных объекта. - Это просторная, комфортная набережная Лены, а также детский спортивный комплекс, рассказывает Светлана. - Надеюсь, что в скором будущем проекты воплотятся в жизнь, ведь пока у нас очень мало красивых мест, где можно отдохнуть.

Территория - это прежде всего люди. А в Усть Кутском районе они, несомненно, талантливые и инициативные! - Мы стараемся заботиться о своих дворах, о микрорайонах: с энтузиазмом выходим на субботники, убираем мусор, высаживаем цветы, - улыбается методист Усть-Кутской межпоселенческой библиотеки Татьяна Малышева, которой проект тоже пришелся по душе. - Местным жителям нужно помочь, поддержать их в начинаниях, и тогда город и район преобразятся.