Коронавирус в Иркутске, последние новости на 19 августа: в регионе выздоровели более 13 тысяч человек

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 19 августа: в регионе выздоровели более 13 тысяч Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Иркутске, 19 августа. В Иркутской области 2489 человек на сегодняшний день борются с новой коронавирусной инфекцией. В больницах под круглосуточным присмотром медиков находятся 735 человек, из них 37 в тяжелом состоянии. Еще 1754 жителей Приангарья лечат амбулаторно.

На 19 августа количество случаев заражения в регионе возросло до 15 880. За сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 105 заболевших. Радует, что большинство – 13 133 (за сутки +207) – выздоровело.

Есть и плохие вести, за сутки, по сообщению Оперативного штаба по коронавирусу в Иркутской области, скончался еще один человек. Общее число жертв пандемии в Приангарье – 258: из них 178 скончались от COVID-19, еще 80 инфицированнных умерли от сопутствующих коронавирусу заболеваний либо были больны еще и другими тяжелыми болезнями, которые привели к летальному исходу.

Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, 19 августа: кинотеатры в Приангарье открыты

Любители кино ликуют! Накануне врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев разрешил кинотеатрам возобновить работу. Конечно, при условии соблюдения всех санитарных мер, принятых в «коронавирусные» времена. То есть у кинотеатров есть ряд ограничений, которые нужно соблюдать. Например, залы не должны заполняться полностью – только на 50%. Все сотрудники кинотеатров должны быть в масках и перчатках, иметь при себе антисептики. Дезинфицирующие растворы также должны быть доступны и посетителям.

Также при покупке билетов советуют пользоваться бесконтакными способами оплаты. Перерывы между показами будет не менее получаса. За это время залы должны проветрить и провести уборку с применением антисептиков. Кстати, советуют также на сеансы в формате 3-D носить свои очки. Но если таковых – нет, просмотры в кинотеатрах с такими спецэффектами будут проводиться только при условии дезинфекции очков.

Напомним, что кинозалы были недоступны с 26 марта.

Коронавирус в Иркутске, 19 августа: две трети российских регионов входят в группу с самой большой долей пациентов, выздоровевших от COVID-19

По данным на 18 августа от Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом пальма первенства по наибольшему числу выздоровевших от COVID-19 сейчас у Пензенской области. Там медикам удалось вылечить 95% заболевших жителей. Такое же количество от числа заразившихся побороли инфекцию в Тюменской области, и 94% поправились в Кабардино-Балкарии и Чукотском автономном округе. Это так называемый Топ-3.

- Иркутская область входит в число 21 региона, где доля выздоровевших от 71 до 80%, - сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Всего в России вылечили от новой коронавирусной инфекции уже 742 628 человек.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 19 августа. Фото: Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области

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