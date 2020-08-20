Иркутские истории: старинные подвалы купца Бутина

Ресторан «Узбекистон» гордится традициями и историческим наследием старинных погребов купца Михаила Дмитриевича Бутина. Фото: архив компании

Прогуливаясь по Иркутску, часто ли вы задумываетесь о прошлом зданий: какую историю хранит каждый кирпич главных памятников города, какую значимость сыграли события, которые даже не сохранились в летописях?

Не будем описывать каждый исторический памятник, возьмем один из самых интересных, который функционирует по сей день. Находится он между стадионом «Труд» и драмтеатром. Именно там, в Хасановском переулке, скрываются старинные погреба купца Михаила Бутина.

Фото: архив компании

С 1872 по 1907 год эти погреба принадлежали одному из богатейших сибирских купцов, нерчинскому миллионеру Михаилу Бутину. Он владел винокуренными заводами и золотыми приисками, был меценатом, входил в Иркутскую городскую думу.

История наполнения погребов напитками по старинному рецепту прадеда купца Бутина обрывается в далеком 1883 году. Еще в далеком 1802 году виноделием увлекались предки Михаила. Дабы не замерзнуть в холодные годы, был усовершенствован рецепт горячительного напитка, «Красное полусладкое наполняет сердце человека радостью, а радость - прародительница всех добродетелей».

В холле ресторанного комплекса вас встретит старое пианино, которое, как может показаться на первый взгляд, является отсылкой к названию караоке «Не стреляйте в пианиста». Да, это так, но история куда глубже и интереснее!

Этот старинный инструмент был привезен Михаилом Бутиным из Америки в качестве выигрыша в споре с ковбоем Михаэлем.

Вернемся к событиям далекого 1874 года, когда купец уехал в Колорадо с целью «всмотреться в быт и развитие богатой, громадной страны и привезти все эти дорогие сведения к нам, в Нерчинск».

Так и было в действительности, Михаил Бутин привез с собой не только багаж знаний о золотопромышленности, но и пианино. В нескольких исторических справочниках Колорадо говорится о встрече купца и ковбоя в салуне 5 мая 1874 года.

Ковбой поспорил с купцом на лошадиное седло. Суть спора: кто больше раз успеет сыграть клавишный этюд за 40 секунд, тот и срывает куш. Первым решил выступить ковбой и смог сыграть мелодию 6 раз. Гости салуна были впечатлены концертом, но они еще не подозревали, что ждет их дальше. Михаил Бутин был талантливым человеком, а талантливые люди, как мы знаем, талантливы во всем. Он успел сыграть мелодию 9 раз - и выиграл седло ручной работы. Хозяин салуна был так впечатлен навыками купца, что решил подарить пианино со словами: «Так гениально на инструменте больше никто не сыграет, забирайте его домой».

На сегодняшний день ресторан «Узбекистон» можно считать поистине центром развлечений в Иркутске. Три зала в атмосфере старинного винного погреба с сохранившимися элементами декора, восточная кухня, приготовленная по вековым рецептам, а также аутентичное музыкальное сопровождение по выходным оставят после себя только приятное впечатление от хорошего вечера, который можно продолжить в клубе-ресторане «Эстрада», находящемся на этаж выше. Танцы, коктейли и бурное веселье ждут тут или в караоке «Не стреляйте в пианиста», если вы хотите напеться вдоволь.

Фото: архив компании

Ресторан «Узбекистон» гордится традициями и историческим наследием старинных погребов. И в знак уважения и почтения человеку, который внес большой вклад в развитие Иркутска, здесь решили поставить памятник.

Фото: архив компании

Идея увековечить славное имя купца первой гильдии Михаила Бутина появилась у президента Ассоциации «Байкальская Виза» Дмитрия Матвеева уже давно. В 2019 году задумка была воплощена в памятнике на площадке возле ресторана. Ходит легенда, что если пожать руку Михаилу Бутину, то вы непременно разбогатеете, и многие гости ссылаются на достоверность присказки. Советуем вам проверить легенду на себе!

РЕСТОРАН «УЗБЕКИСТОН»

Время работы: 12:00 – 00:00

Телефон: 8 (3952) 20-35-76

Адрес: Иркутск, переулок Хасановский, 1

Инстаграм: restoranuzbekiston

Сайт: restoranuzbekiston.ru

КЛУБ–РЕСТОРАН «ЭСТРАДА»

Время работы: пн. - чт. 12:00 - 00:00, пт. - сб. 12:00 - 02:00

Телефон: 8 (3952) 60-10-49

Инстаграм: estrada_irkutsk

Сайт: irk-estrada.ru

КАРАОКЕ «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В ПИАНИСТА»

Время работы: чт., вс. 19:00 - 02:00, пт. - сб. 19:00 - 06:00

Телефон: 8 (3952) 402-999

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