Перемен требуют наши сердца

Центр Усть-Кута, площадь у Дома культуры «Речники» - сюда за неимением лучшего приходят гулять горожане. Фото: Lana Moskva

- Эх, нам бы в городе современную набережную! - вздыхают прохожие на центральных улицах Усть-Кута. - Какая у нас течет река – красавица Лена, а погулять, полюбоваться ею негде! И то правда. Могучая Лена - гордость горожан. Только вот ни одной приличной набережной в Усть-Куте нет. Возьмем хотя бы площадь водного вокзала, где отмечаются главные торжества: День Победы, День города, выпускные балы. Если сама площадь в сносном состоянии (имеются мемориалы памяти погибших в Великой Отечественной войне, скамейки, урны), то спуск от нее к берегу Лены, прямо скажем, шокирует.

Лестницы крошатся от старости; асфальт, проложенный ниже вдоль реки, растрескался - недолго и ногу подвернуть, модницы на каблуках тут не покрасуются. Крутой спуск от «набережной» к самой реке не огражден, разве что местами остались странные железные цепи со времен старой пристани. И все это хаотично поросло травой. А ведь это центр города!

Вторая точка притяжения в УстьКуте - район Дома культуры «Речники», где тоже проходят городские праздники. А конкретно, сквер боевой и трудовой славы устькутян, как написано на стоящем здесь мемориале. Но сквер - громко сказано. Выглядит он не менее удручающе, чем набережная. Пока это всего лишь две тропинки между тополями, а вблизи затерялось несколько старых лавочек и ржавых урн.

Вид в сторону реки Лены открывается отсюда самый что ни на есть «живописный»: прямо на уровне глаз - посреди сквера - протянута голая труба теплотрассы! А за ней спряталась вторая городская набережная, наспех сколоченная из дерева.

- Да что там скверы и набережные,- сокрушается жительница Усть-Кута Татьяна. - Нам бы дороги и дворы в порядок привести. Куда ни глянь, везде разруха! За примерами далеко ходить не надо. Главная дорога изрыта ямами так, что многие водители ее избегают - двигаются по объездной, проложенной в тайге, чтобы сберечь машины. Что уж говорить о второстепенных путях. Так, возле службы ЗАГС в центре Усть-Кута асфальт разбит - как выражаются местные, «будто после бомбежки». Ну как молодоженам здесь гулять в красивых нарядах и туфлях, как делать памятные снимки?

Заглянем и во дворы. Вот, например, дом по адресу: улица Речников, 7. Нагромождение заборов, гаражей, необустроенная теплотрасса, а посреди всего этого одиноко стоят…детские качели. Только вот с ребенком погулять здесь вряд ли захочется. Жильцы пытаются хоть немного облагородить двор: сделали клумбы из автомобильных покрышек, поставили пару скамеек. Но общая картина не радует.

И такие дворы в Усть-Куте на каждом шагу, в любом микрорайоне! А еще повсеместные проблемы – стаи бродячих собак, неубранные сухие ветки тополей, покосившиеся заборы и заброшенные, полуразрушенные деревянные дома… Пока до комфорта и благоустройства в городе далеко, и перемены к лучшему просто необходимы. И эти перемены должны произойти, ведь проект «Район моей мечты» именно для этого и создавался.

- «Район моей мечты» - очень значимый проект. Уже сейчас он помогает нам наладить диалог с теми, кто связал свою судьбу с Усть-Кутом и Усть-Кутским районом, кто здесь трудится и растит детей, - говорит Сергей Анисимов, начальник управления по обеспечению производства ИНК. - Мы видим, как жители подключились к проекту, как они любят свой дом. Важно, что проект не останется только в картинках, а будет постепенно воплощен в жизнь. Мы сможем вместе решать накопившиеся вопросы и проблемы, и наш район станет современнее и краше!

Из первых уст

«Район должен начать новую жизнь!»

Сибиряки о проектах по благоустройству и о развитии городов, которые их удивили и восхитили.

Андрей САВЕЛЬЕВ, инженер:

Фото: Lana Moskva

- В прошлом году в отпуске побывал в Уфе. Проходили мимо детской площадки. Если сказать здорово, то не выразишь всех эмоций! Это первая в России детская строительная площадка. Здесь можно поиграть с башенным краном, самосвалом и экскаватором - попробовать сразу несколько будущих профессий! И все безопасно: специальное покрытие игровой зоны не дает поскользнуться, острых углов нет нигде, везде установлены планочки, за которые ребенок может держаться. Вдохновился, хочу такую же у нас в Усть-Куте.

Александр КРАСНОШТАНОВ, учитель:

Фото: Lana Moskva

- Наш район должен начать новую жизнь. Тем более что есть ресурсы, есть стремление развиваться. Когда я был в Тюмени, меня удивили закрытые от автомобилей дворы - вообще нет машин! Зелень вокруг, цветы, все чистенько. Полноправные хозяева там - дети: играют, катаются на самокатах, скейтах. Продумано все, к тому же обеспеченаполная безопасность. Вот так надо жить!

Егор СИДОРКОВИЧ, мастер цеха:

Фото: Lana Moskva

- Бываю часто по работе в Якутске - там жители вместе с управляющей компанией построили детскую площадку, сэкономив на коммунальных платежах. Ни у кого ничего не просили, взяли и сделали.

Такой подход воодушевляет, всем хорошо. УК без затрат получила ухоженный двор, в котором люди берегут все (ведь вместе строили). А жители пользуются красивой и функциональной площадкой, ведь они сами продумали, что где будет, расставили тренажеры, карусель, скамеечки - так, как им удобно. Это очень грамотный подход.

Анна САМСОНОВА, главный врач Усть-Кутской районной больницы:

Фото: Lana Moskva

- Я как врач всегда ищу во всем пользу для здоровья. Вот в Москве видела лыжную трассу прямо возле новостройки. Поразила детская площадка, где вместе песка - вода, сделаны неглубокие каналы, водяные пулеметы, красивые фонтанчики. Детишки резвятся, загорают, плещутся в воде. И тут же сквер в форме лабиринта. Это необычные решения, но в то же время и мы можем так придумать, сделать. Ничего сложного!

Евгений КУЗНЕЦОВ, заместитель начальника службы производственно-бытового обеспечения

Фото: Lana Moskva

- Обустроить общественное пространство не так сложно, если подойти к этому творчески. А сколько от этого радости детям и взрослым! Обычно люди думают, что общественное пространство - это парк или пешеходная улица. Ну, может быть, набережная. А если построить на берегу реки гигантскую песочницу, как это сделали в Екатеринбурге? Теперь здесь все лето много народу, есть чем заняться и детям, и их родителям. Хочешь - строй замки, хочешь - загорай, занимайся йогой. Нам бы так жить!