Родной край глазами сибиряков

Взрослые и дети рассказывают о себе и о том, каким мечтают увидеть свой город, поселок, район. Все они - креативные, современные и знают, что предложить. Это художники и журналисты, ученики и педагоги, профессиональные фотографы и любители… В конкурсе активно участвует молодежь, неравнодушная к проблемам территории. Напомним, что отправлять работы на конкурсы можно до 20 августа! Победителей определит народное голосование, которое состоится с 20 по 30 августа на сайте irk.kp.ru. Победителей мы торжественно наградим в Усть-Куте в День знаний.

Яна НОСАРЕВА: Я родилась и живу в УстьКуте. Художник. Окончила детскую школу искусств в 2007 году. С 2011 года пишу портреты и нашу красивейшую природу, расписываю одежду и матрешек, занимаюсь любительской фотографией. Хочется пожелать нашему городу и району, чтобы он процветал, чтобы было больше людей, не жалеющих сил для его благоустройства! Хочется сохранить наши богатые ресурсы, чтобы появилось мусороперерабатывающее предприятие, чтобы лес был чистым, а воздух - свежим. Мечтаем, чтобы на каждой улице в темное время суток светили фонари, на клумбах цвели цветы, а на домах, которые, возможно, имеют историческое значение, не было вывесок и баннеров.

Мария ГЛЕБЕНКОВА: В Усть-Куте выросла я, здесь растут мои дочки. У нас удивительно красивая природа. Берег реки Лена - лучшее место для прогулок и отдыха! Но, конечно, мы мечтаем о том, что город когда-нибудь преобразится, станет современным, чистым и ухоженным, в нем будет много развлечений для детей и возможностей развиваться.

Виктор ГОРЕЛОВ: Я коренной устькутянин. Снимать начал еще в школе на «мыльницу», а с 2011 года серьезно увлекся фотографией. Участвовал во многих городских и областных выставках и фотоконкурсах, работал свадебным фотографом, сейчас – оператор на местном телеканале.

Когда снимаю, стараюсь найти что-то интересное даже в самом обыденном. Мне комфортно жить, работать и творить в ритме маленького города, где нет шума и суеты.

Ангелина ТИМУС, 11 лет: - Я нарисовала аквапарк, который мне очень нравится. Я очень сильно хочу, чтобы у нас на Лене построили такой же. Всем добра и хорошего настроения!

Даша ГОРБУНОВА, 6 лет: - Я нарисовала «Дом, в котором я живу», а живу я в городе Усть-Кут. Мне тут очень нравится. Люблю гулять, играть с друзьями. Здесь я счастлива!

Варвара КРАСНОПЕРКИНА, 11 лет: - Я учусь в школе № 4 в Усть-Куте. Я родилась не здесь, но этот город стал мне родным, я полюбила его. Мне нравиться кататься на велосипеде и роликах возле спорткомплекса «Водник». Также я очень люблю проводить время на берегу нашей могучей реки Лены: купаться, ходить в походы с мамой и братом, ночевать в палатке. Здесь очень красивая природа!

Как принять участие Присылайте фотографию и небольшой рассказ о себе на почту: l.arbatskaya@phkp.ru

Детский рисунок и рассказ б авторе ждем на почту: i.ryutina@phkp.ru.