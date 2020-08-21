Восточно-Сибирское речное пароходство: 135 лет - курс на успех

Фото: Восточно-Сибирское речное пароходство

Это часть нашего любимого города, и все это - Восточно-Сибирское речное пароходство, отмечающее в этом году свой юбилей - 135 лет.

По волнам истории

История пароходства началась почти полтора века назад: 17 августа 1885 года Кабинетом министров утверждено Положение об организации буксирного пароходства на Ангаре. Человеком, получившим привилегию от Императора Александра III, стал купец А.М. Сибиряков, вкладывавший средства в изучение порожистой части Ангары и прокладку по ее дну цепи для туерных судов. Позднее, в 1886 году, было организовано Товарищество Сибирского пароходства, а с 1895-го пароходство стало крупнейшим предприятием на Байкале.

Огромным испытанием стали Гражданская война и национализация флота, затормозившие развитие судоходства на несколько лет, но уже к 30-м годам ХХ века удалось восстановить утраченное. В предвоенные годы возобновилась работа иркутских и усольских судоремонтных мастерских и судоверфей в Листвянке, Жигалове и Качуге, были построены новые пристани в Иркутской области, Якутии и Бурятии, проведена модернизация флота. И снова испытание - Великая Отечественная война. Тысячи речников ушли на фронт. Но пароходство выстояло.

С 1950 по 1970-е годы - эра модернизации и развития грузового судоходства на Байкале. Строительство БАМа спровоцировало спуск на воду судов типа «Байкальский» и десятков барж и буксирных судов, а строительство гидроэлектростанций на Ангаре позволило создать глубоководные пути на Иркутском, Братском и Илимском водохранилищах, появилась возможность использования крупнотоннажных судов.

Серьезной проверкой на прочность стали 80-е и 90-е годы прошлого века. В памяти многих иркутян они до сих пор остаются эпохой теплоходов «Баргузин», «Метеор», «Восход» и «Комета». Именно в это время предприятие столкнулось с финансовым кризисом, но все же сумело обновить пассажирский флот, а иркутяне получили возможность путешествовать на красивых комфортабельных судах по Байкалу и Ангаре.

Новый старт с нулевых

В 2001 году Восточно-Сибирское речное пароходство вошло в состав Группы компаний «Истлэнд» и вступило в современный этап своего развития. Сегодня основными направлениями работы пароходства являются реализация социально значимых проектов, таких как обслуживание паромных переправ, грузовых и пассажирских судов, доставка грузов, строительство новых теплоходов, причальных сооружений и, конечно, развитие туризма на Байкале.

Фото: Восточно-Сибирское речное пароходство

На сегодняшний день ВСРП обслуживает семь пассажирских маршрутов, два из которых, Иркутск - Большие Коты и Балаганск - Братск, являются жизненно важными, поскольку связывают отдаленные уголки с центральными районами, остальные пять направлений - экскурсионные.

Благодаря пароходству любой горожанин или турист может отправиться на водную экскурсию вдоль КБЖД, посетить уникальный природный памятник - Бухту Песчаную, увидеть с воды музей «Тальцы» и, конечно, совершить прогулку по Ангаре на речном трамвайчике или посетить волшебный остров Бабр. Все экскурсионные маршруты рассчитаны на один день, но каждый раз это невероятное путешествие, которое можно совершить только по воде. Благодаря ВСРП это настоящий круиз на прекрасном современном теплоходе, оснащенным всем необходимым для комфортного отдыха.

В ведении Восточно-Сибирского речного пароходства находятся четыре паромных переправы: МРС - остров Ольхон, Порт Байкал - причал Рогатка, Свирск - Каменка и Балаганск - Игжей. В начале 2000-х встала острая проблема с доставкой людей с Ольхона в поселок и обратно, было принято решение построить новые паромы. Благодаря поддержке правительства Иркутской области и ответственному подходу к своей работе, сотрудников ВСРП уже в 2008 году заработал второй паром, а с 2016-го остров с берегом связывают уже три парома, построенных силами специалистов ВСРП: «Дорожник», «Ольхонские Ворота» и «Семен Батагаев».

С 2003 года пароходство занимается развитием круизного и пассажирского флота на Байкале и Ангаре. Величайшим проектом не только для пароходства, но и для всего региона стал спуск на воду теплохода «Баргузин-3» в 2011 году. Проект имеет огромное значение для Иркутской области, позволяя путешествовать по Байкалу с большим комфортом.

Фото: Восточно-Сибирское речное пароходство

Круизный флот на Байкале представлен современными судами ВСРП - двухпалубным теплоходом «Александр Великий», «Империей», «Бабушкиным» и лучшим круизным лайнером Сибири «Николаем Ерощенко». Все теплоходы - плавучие гостиницы, с уютными номерами разных классов, ресторанами и удобными палубами.

Но не только транспортировка грузов и пассажирские перевозки являются ведущими направлениями работы пароходства, ведь необходимо обслуживание судов и сохранение экосистемы озера Байкал. Для этого 17 июня 2019 года ВСРП спустило на воду уникальный танкер-бункеровщик «Георгий Москалев». Его работа - утилизация мусора и переработка нефтесодержащих и сточных вод и очищение воды, а также возможность заправлять суда топливом и маслом без утечки ГСМ.

Фото: Восточно-Сибирское речное пароходство

Еще одно направление работы - строительство причальных сооружений на Байкале. 19 ноября 2014 года был торжественно открыт причал в Байкальске. На его строительство ВСРП потратило 16 месяцев: были проведены работы по углублению дна до 2,67 метра, на строительство ушло около трех тысяч тонн бетонных конструкций. В этом же году началась реконструкция причальных сооружений паромной переправы Сахюрта - остров Ольхон. И это только начало.

К современным достижениям Восточно-Сибирское речное пароходство шло долгие годы, совершенствуясь и преодолевая кризисы. Уверенный курс на успех, желание быть полезным людям и области позволили пароходству развиваться и стать одним из важнейших предприятий в Восточной Сибири.

Что дальше? А дальше, уверенные 150 и 200 лет ВСРП, и другие невероятные юбилеи, поскольку какие бы испытания не выпадали на долю Восточно-Сибирского речного пароходства, оно продолжает уверенно двигаться вперед. Во многом это зависит от людей, связавших свою жизнь с сибирским флотом. Целых восемь династий - Бутухановы, Метляевы, Лапоха, Тирских, Джураевы, Аверьяновы, Трегубовы и Палевич - продолжают трудиться в пароходстве по сей день. Люди вкладывают душу и свой профессионализм в каждое судно или сооружение, в каждый маршрут и рейс, верят в будущее пароходства и связывают с ним свою судьбу.

На будущее у ВСРП грандиозные и выполнимые планы: развитие туризма, модернизация уже построенных судов и, конечно, строительство новых. И глядя почти на полуторавековую историю пароходства, верится, что все эти планы свершатся.

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