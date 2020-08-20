Коронавирус в Иркутске, последние новости на 20 августа: от COVID-19 в регионе лечат 2392 заразившихся Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Иркутске, 20 августа. Количество случаев заражения COVID-19 в Приангарье приблизилось к 16 000. По данным Оперативного штаба в Иркутской области на 20 августа подтвержден 15 981 диагноз. За сутки новая коронавирусная инфекция лабораторно подтвердилась еще у 101 жителя региона. К счастью, большинство из заболевших медики уже вылечили.

«Госпитализированными на 20 число остаются 735 пациентов, 37 из них находятся в тяжелом состоянии», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. – «Амбулаторно лечат еще 1657 человек».

Так, от COVID-19 в регионе лечат 2392 заразившихся. С инфекцией удалось справиться уже 13 331 инфицированному. К несчастью, эту статистику омрачают летальные исходы при борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Их на данный момент 258 (178 скончались от COVID-19, еще 80 – от сопутствующих болезней). За сутки новых смертей от коронавируса – нет.

Статистика по коронавирусу. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркустке, 20 августа: в Шелехове достраивают больницу

В соседнем городе Шелехов к 1 сентября достроят медицинский центр для больных внебольничной пневмонией. Сейчас здание готово на 80%.

- Корпус рассчитан на 60 коек, - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – Сейчас там ведутся внутренние отделочные работы, монтаж конструкций фасада и кровли, инженерно-технические работы.

Уже к сентябрю туда завезут мебель и оборудование. Строительство подобных центров также продолжается в Братске и Тайшете.

Коронавирус в Иркутске, 20 августа: отбор для поступления на творческие профессии проходит в очной форме

В творческих конкурсах начали сдавать вступительные экзамены. В трех из пяти учебных заведениях они проходят в очной форме, так как оценить удаленно возможности поступающих часто бывает невозможно.

- Отбор абитуриентов на значительную часть творческих специальностей невозможно провести в режиме онлайн. Среди них – хореография, народный и эстрадный вокал, театральное творчество, живопись, - рассказал пресс-служба Правительства Иркутской области заместитель министра культуры и архивов Приангарья Руслан Дячук. - Педагоги оценивают физические данные поступающих, их общую подготовленность, возможность дальнейшего творческого развития. Вступительные экзамены проходят в мини-группах с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 20 августа: обстановка в кинотеатрах

Накануне в Иркутской области кинотеатры получили разрешение на возобновление работы. Как проходят киносеансы в «коронавирусные времена» читайте в репортаже нашего корреспондента "Маски долой: иркутяне могут не надевать защитные повязки в кинотеатры".

Коронавирус в Иркутске, 20 августа. Фото: Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области

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