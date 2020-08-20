Почему Климина не Фролов

Школа в поселке молодежном в Иркутском районе ультрасовременная: актовый зал, амфитеатр, два бассейна и даже собственная обсерватория для детей. Фото: предоставлено ИНК

Задавая этот вопрос, мы не имеем в виду половых различий. В России есть немало успешных женщин-управленцев. Относится ли к ним Тамара Александровна - выводы делайте сами. Мы же решили сравнить мэров Усть-Кутского и Иркутского районов.

Два мэра - Два мира

Во-первых, и Климина, и Фролов впервые в 2015 году возглавили свои районы. Во-вторых, и тут и там перед нами два уровня местной власти. Такие города, как Усть-Илимск, Тулун, Черемхово, административно отделены от районов. Город Усть-Кут по факту является хоть и крупным, но все же районным поселением, поэтому мэрам приходится находить общий язык с главами на местах. Различие в том, что Тамаре Климиной приходится договариваться с семью главами, а Леониду Фролову - с 21. Однако Тамару Александровну всячески «хотел видеть» в известном месте глава райцентра, причем не без ущерба устькутянам. Зато Леонида Петровича на предстоящих выборах поддержал каждый из 21 главы.

По численности населения в этих районах отличие существенное. По данным на 2020 год в Усть-Кутском районе живут 48 тыс. человек, в Иркутском - 137 тысяч. Кто-то поспорит, что сравнивать Усть-Кутский с Иркутским районом неверно, ведь это ключевой район областного центра. Однако не будем унижать нашу территорию. Усть-Кутский район является экономическим сердцем Приангарья. На его территории успешно работает крупнейший в регионе налогоплательщик – Иркутская нефтяная компания. По идее люди должны не бежать отсюда, а ехать сюда. Тогда почему происходит все наоборот?

Причина на поверхности: современные люди предпочитают куда больший комфорт, чем комсомольцы времен БАМа. А семейным еще требуются нормальные школы и детские сады. Поэтому мы будем сравнивать показатели работы обоих мэров корректно, учитывая количество жителей. Если, скажем, при Фролове построили семь новых детских садов, то от Климиной можно было бы ждать хотя бы двух. Если Леонид Петрович добился строительства двух новых школ и трех на подходе, то с Тамары Александровны за глаза хватило бы одной и еще одной в краткосрочной перспективе. Но увы и ах – даже такие теоретические расклады не говорят в пользу Климиной.

Большая перемена

Многолетняя эпопея с аварийной школой № 7 города Усть-Кута - очевидный показатель работы мэра района. По сей день миссия строительства новой школы невыполнима. А теперь посмотрим на «школьные перемены» в Иркутском районе. В 2018 году готовы две и в настоящее время строятся еще три школы. Причем какие! Чтобы убедиться в своей полной несостоятельности, Тамаре Александровне достаточно приехать на экскурсию в Молодежный. Школу на 1275 мест построили за 196 дней. Это не просто школа, а величественный храм знаний! Здание напоминает космический корабль, внутри - галактику. Каждый из восьми корпусов соответствует одной из планет Солнечной системы. На стенах изображения и описание планет, в холле на 3-м этаже - галерея космонавтов. Есть амфитеатр на 298 мест, передвижная обсерватория, зрительный зал на 500 мест, актовый залфорум на 170 человек, хореографический зал, творческие мастерские, киностудия и типография, огромный бассейн.

На улице футбольное поле с травмобезопасным покрытием, волейбольная и баскетбольная площадки, беговая и велосипедная дорожки. Столь масштабный проект администрация Иркутского района реализовала по федеральной программе «Большая перемена». На строительство ушел 921 млн рублей: 691 млн - из федерального бюджета, 68,5 млн - из областного и 161 млн - из районного.

Учат в школе, Учат в школе, Учат в школе

Одновременно с большой школой в Молодежном в сентябре 2018 года была открыта школа поменьше (154 места) в поселке Горячий Ключ Ушаковского МО. Она тоже выполнена в современном ключе. Ребята переселились из деревянных корпусов в комфортные светлые классы. В том же году началось возведение школы на 725 мест в селе Хомутово. К 1 сентября она переедет в новое трехэтажное здание, где будут столовая, спортзал, библиотека, стадион и даже собственная котельная. Школу строят и в деревне Грановщине Уриковского МО. Хотя по плану открытие было намечено к сентябрю 2021 года, подрядчик опережает сроки. Скоро начнется строительство школы на 352 места в ЖК «Современник» поселка Дзержинска. Новым учреждениям требуются новые кадры. В 2019 году администрация района впервые заключила договор с ИГУ на целевое обучение будущих педагогов: студентам оплачивают обучение и гарантируют трудоустройство. Еще, чтобы закрепить кадры, мэрия выдает жилищные сертификаты по программе «Молодым семьям - доступное жилье» - до 1 млн рублей. Только в 2019 году их получили 43 семьи. И это все за 5 первых лет работы Л. Фролова. Пятилетку имени Тамары Климиной можно смело назвать потерянным временем.

Больше Детских садов

Первым в мае 2016 года Леонид Фролов открыл детский сад в селе Пивовариха на 140 мест, который вошел в пятерку лучших архитектурных сооружений региона. В 2016 году открылись детские сады в поселке Молодежном (также на 140 мест) и в селе Хомутово (на 90 и 242 места). Эти садики далеки от привычного нам образа. Например, в детском саду Максимовщины просторные площадки, видеокамеры и даже лифт! А вот пример «лоббизма» Фроловым интересов Иркутского района при софинансировании: на 240-местный детский сад в микрорайоне Березовом Марковского МО было потрачено 177 млн рублей из регионального бюджета и лишь 925 тысяч из районного. В 2019 году по федеральной программе «Жилище» построен детсад в ЖК «Юго-Западный» (на 140 мест). Наверное, не стоит говорить, что за это же самое время у Тамары Климиной не случилось вообще ничего!

Детский сад «Карусель» в селе Хомутово - одно из новых дошкольных учреждений, построенных за последние 5 лет в Иркутском районе. Фото: предоставлено ИНК

СПОРТ БЕЗ ПАФОСА

Вот кратко о том, что удалось сделать за меньший период, чем в Усть-Куте шло топтание по строительству ФОКа с бассейном на Кирова, превратившегося в 5-летние «родовые муки» Тамары Климиной.

Конечно, в планы Фролова и не входило отгрохать грандиозные бассейны в тех селах и поселках, где бассейны есть и в школах. Зато объектов для массового спорта возвели немало. И главное - без лишнего пафоса.

В 2016 году построили хоккейный корт в деревне Грановщине. В 2018-м появился хоккейный корт в Карлуке. Он заасфальтирован - летом дети катаются на роликах и велосипедах. Также идет сооружение хоккейного корта в Максимовщине. Личной инициативой Леонида Петровича стало строить спортзалы там, где их никогда не было. Сейчас в стадии строительства находятся три ФОКа - в Урике, Плишкино и Карлуке. В селе Хомутово в следующем году откроется еще и крытый Ледовый дворец - первый в районе.

Дороги и мосты

В ведении администрации района не так много дорог по сравнению с федеральными и областными, что, собственно, соответствует показателям Усть-Кутского района. Тем не менее ремонт и строительство новых - под контролем мэра. После масштабного капремонта обрели новую жизнь Байкальский и Голоустненский тракты, дорога к поселку Патроны. В 2019 году выполнили реконструкцию 20 км объездной дороги Ново-Ленино - Максимовщина, построили 6 км пути от Маркова до тракта на Мельничную Падь, 6,5 км - от тракта до деревни Новогрудинина (прежде она была гравийной и весной непроходимой).

Ни один район Прибайкалья не может похвастаться таким обилием дач, как Иркутский район. Поэтому пристальное внимание дорогам к дачам и садоводствам. Чтобы привести их в порядок, районная администрация получила субсидию в 58 млн рублей на 2 года.

Как выглядят подъездные дороги к усть-кутским дачам - тема для отдельного разговора. В апреле 2013 года глыбой льда обрушен мост в Закуте. С тех пор его не могли восстановить: 2,5 года мэр Владимир Сенин и 5 лет мэр Тамара Климина. Выводы делайте сами. Нам же очевидна разница между Тамарой Климиной и Леонидом Фроловым. Пример работы такого же мэра, что и Климина, в те же временные сроки убеждает нас: Усть-Кутский район требует перемен. И они возможны.