Анатолий Иванишин с борта МКС рассказал, что привело его в авиацию и космонавтику

Слева направо: Кристофер Кэссиди, Анатолий Иванишин, Иван Вагнер.Фото: Роскосмос.

Девятого апреля с космодрома Байконур стартовала очередная космическая экспедиция. На борту корабля - экипаж иркутянина Анатолия Иванишина. В его составе - бортинженер Иван Вагнер, астронавт NASA, тоже бортинженер Кристофер Кэссиди. В связи с разгаром эпидемии коронавируса провожающих на место старта не пустили. Но это не значит, что Анатолий Иванишин забыл о родной земле. С борта корабля он делал фотографии Байкала. И записал открытый урок для школьников, в котором рассказал о тех людях, героях -летчиках, подвиги которых вдохновили его самого на путь в небо.

Имя одного из них, дважды Героя Советского Союза Николая Челнокова, в Иркутске известно. Его именем названа улица. За время войны Николай Челноков прошел путь до командира авиадивизии, совершил 277 боевых вылетов, а при освобождении Прибалтики его летчики разбили десятки кораблей и самолетов противника.

А вот имя генерап-майора, Героя Советского Союза Анатолия Елдышева слышал не каждый. Отважный летчик родом из Черемхова, служил в 905 штурмовом авиаполку, на его счету 139 боевых вылетов и сотни уничтоженных танков, самолетов и складов противника. Еще одно имя, которое назвал Анатолий Иванишин - Алексей Леонов. Это летчик из Нижнеудинска, он 238 раз летал в тыл к немцам на дальнем бомбардировщике.

Может гордиться Иркутск и конструктором Владимиром Григорьевичем Ермолаевым. Он создал дальний бомбардировщик Ер-2, Эти самолеты, развивающие скорость до 400 км\час и способные, благодаря дизельному двигателю, пролететь 5 тысяч километров ( много для того времени) бомбили Берлин.

Советский мальчишка Толя Иванишин вырос на этих именах, заинтересовался их подвигами и пришел в авиацию. Может быть, и нынешние иркутские школьники вслед за самим Иванишиным потянутся в космос.

СПРАВКА «КП»

Анатолий Иванишин - 112 космонавт России, Герой РФ - родился в Иркутске 15 января 1969 года. В столице Приангарья он окончил среднюю школу № 11 и Иркутский политехнический университет, потом поступил в Черниговское высшее военное авиационное училище летчиков на специальность летчик-инженер. В 2003 году получил еще одно высшее образование в Московском государственном университете экономики, статистики и информатики по специальности «Прикладная информатика в экономике».

В отряд космонавтов был зачислен в 2003 году. Дважды участвовал в космических экспедициях, готовится к третьему полету. Как он мечтал о полетах, когда начал подготовку и как прошли его школьные годы, читайте здесь.

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