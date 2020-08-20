Как обеспечить ребенка жильем и дать ему хорошее образование

Фото: архив компании

Страховая компания «Колымская» провела для группы школьников города Ангарска познавательный урок-экскурсию. Ребятам рассказали, зачем и от чего страхуют людей, какие полисы предлагают компании. Также школьников спросили, о чем они мечтают и сколько денег требуется на реализацию мечты.

- Мы рассказали детям, что и миллион заработать реально, если задаться целью и приложить усилия, - отметила директор Ангарского филиала СК «Колымская» Людмила Чурилова. - Стать самостоятельным - это как научиться ездить на двухколесном велосипеде: нужно просто убрать опору. Это и есть один из принципов финансовой независимости, который дети должны знать. У сотрудников нашей страховой компании имеется опыт работы с детьми по вопросам финансовой грамотности - это одно из проявлений социально ориентированной деятельности.

Фото: архив компании

В обучении финансовой грамотности нуждаются не только дети. К сожалению, многие взрослые живут в долг или кредит, потому что не знают другого способа достичь желаемого и не в курсе, как обеспечить благополучие своих детей.

В компании «Колымская» действуют очень выгодные программы, позволяющие одновременно застраховать ребенка от несчастного случая и накопить для него определенный капитал. При этом срок страхования и размер выплат клиент определяет сам. Речь идет о накопительных программах страхования «Дети», «Дети+», «Забота о детях+». Эти страховые полисы позволяют накопить деньги к определенному событию в жизни ребенка, будь то окончание школы, поступление в вуз, свадьба, покупка квартиры и т.д.

Оформив договор страхования, можно уже сейчас начать небольшими суммами вкладывать в это деньги. При этом на весь срок действия договора распространяется страховка от несчастного случая. Таким образом, весь период взросления, начиная от года и до 24 лет, сын, дочь, внук или внучка смогут получать страховое возмещение в случае травм - переломов, ушибов, растяжений, сотрясений и т.д.

А если со страхователем что-нибудь случится, взносы за него будет вносить страховая компания, и ребенок в назначенный срок все равно получит полную сумму накоплений. Также важно отметить, что по договорам страхования для работающих родителей предусмотрен ежегодный социальный налоговый вычет в размере 13 процентов от уплаченных взносов. Получается, что часть средств, вложенных в будущее ребенка, вернется уже сейчас. Такие страховые программы - уникальная финансовая подушка безопасности, и потому неудивительно, что именно эти полисы «Колымской» пользуются особой популярностью.

Кстати, сейчас в страховой компании действует специальное предложение, приуроченное к началу учебного года. Все, кто оформит страховой полис на ребенка в период до 31 августа, получат в подарок канцелярский набор для школьника.

В нынешнее кризисное время программы «Колымской» - действенный финансовый инструмент, который позволяет создать своеобразный детский фонд, где будут храниться целевые накопления. Оформить договор можно самостоятельно на сайте kolm.ru.

Если возникнут вопросы, сотрудники страховой компании «Колымская» подробно ответят на них телефону в Иркутске +7 (3952) 72-18-02, в Ангарске +7 (3955) 52-79-44), в Братске +7 (3953) 41- 45-45 и подберут оптимальный вариант страхования индивидуально для каждой семьи.

Страховая компания «Колымская» - https://kolm.ru/irkutsk/

«Дети+» - https://kolm.ru/irkutsk/insurance/strakhovanie-detey/deti-plus/

«Забота о детях+» - https://kolm.ru/irkutsk/insurance/strakhovanie-zhizni/zabota-o-detyakh-/

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