В Ангарске бьют рекорды по производству битума

Ангарский битум отгружается в автомобильные и железнодорожные цистерны, а также в мелкую тару. Фото: АНХК

С каждым годом в Иркутской области растут объемы строительства и ремонта дорог федерального, областного и муниципального значения. Поставщиком основного компонента дорожного полотна в Приангарье является Ангарская нефтехимическая компания.

В нынешний сезон установка по производству битума вновь вышла на рекордные показатели. Предприятие изготавливает его почти 50 лет - с 1972 года. Дорожные, кровельные и строительные марки продукта пользуются большим спросом на рынках Сибири, Дальнего Востока и Монголии. В пик сезона - с апреля по ноябрь - работа на производстве кипит!

В летние месяцы установка работает на максимальных нагрузках. Так, в июне была превышена отметка в 35 тысяч тонн отгруженной продукции, в июле произведено свыше 36 тысяч тонн битума, а в августе планируется изготовить еще более 31 тысячи тонн. Всего же этим летом АНХК отгрузит свыше 100 тысяч тонн битума.

- Производство крупнотоннажное, персонал трудится не покладая рук, - рассказывает начальник битумной установки Алексей Бердников. - В час вырабатывается более 50 тонн продукта, параллельно идет отгрузка в автомобильные и железнодорожные цистерны, а также мелкую тару.

Качеству получаемых нефтепродуктов в АНХК уделяют большое внимание. Три года назад стартовала работа по переходу на выпуск продукции, соответствующей требованиям ГОСТа33133-2014. Постепенно здесь полностью перешли на выпуск продукта более высокого качества, что, безусловно, отразилось на улучшении потребительских свойств строящихся и ремонтируемых дорог области и близлежащих регионов. Асфальт стал более прочным, менее подверженным износу и деформации.

В ближайшее время на предприятии запланирован пуск установки герметичного налива битума. Сегодня мощности установки позволяют проводить одновременный налив битума в три автоцистерны. Новый комплекс включает резервуарный парк, современную операторную, систему водоснабжения. Также он оснащен четырьмя устройствами налива, благодаря чему скорость отгрузки продукции будет увеличена в несколько раз.

Строительство комплекса - большой шаг в сторону улучшения экологичности технологических процессов, повышения уровня охраны труда и промышленной безопасности. На сегодня большая часть работ уже выполнена. В финальной стадии электромонтажные работы по подключению трасс КИПиА, монтажу систем электрообогрева и другой техники.

- Нам всем очень интересно опробовать новый комплекс в деле. Его ввод в эксплуатацию даст возможность выйти на новый уровень, - отметил Алексей Бердников.

К концу 2020 года предприятие планирует произвести свыше 225 тысяч тонн битума. Для сравнения: в прошлом году было выпущено более 220 тысяч тонн, что превысило показатели предыдущего периода на 43%. В этом году рост составит еще больше.ВРЕЗ

Качество ангарских битумов неоднократно отмечалось дипломами Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».