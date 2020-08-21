На годовщину свадьбы подарила мужу победу: военнослужащая из Бурятии получила титул «Леди Евразия»

31-летняя военнослужащая Елена Дактаева из Улан-Удэ победила в конкурсе "Миссис Евразия". Фото: Юнона Косарева.

И вновь красавица-сибирячка всех покорила! На этот раз - 31-летняя военнослужащая Елена Дактаева из Улан-Удэ. Она победила на всероссийском интернациональном конкурсе-фестивале «Леди Евразия 2020», который на днях состоялся на Алтае.

- В конкурсах красоты стала участвовать, когда вышла в декрет - у меня двое детей - 5-летний сын и дочь, которой всего 2,5 года, - рассказывает Елена. - Мне нужен был толчок, захотелось увидеть себя с новой стороны, поверить в свои силы… И мне это удалось! Сначала получила титул «Миссис Улан-Удэ -2019», затем вошла в топ-20 красавиц на «Миссис Россия». А теперь - новая победа.

Елена - разносторонняя личность, увлекается спортом, танцует, путешествует. Фото: Юнона Косарева.

У нее было 12 соперниц, и все яркие, творческие. Программа испытаний насыщенная - нужно было рассказать о себе и о родном крае, представить национальные костюмы, выступить с творческими номерами. Но Елена всех обошла! И неудивительно, ведь она личность разносторонняя. Трудно поверить, но эта хрупкая девушка служит в танковой воинской части! А пока находится в декретном отпуске, успевает и с семьей время проводить, и развиваться. У сибирячки два высших образования - юрист и школьный психолог, еще она увлекается хатха-йогой, танцует, играет в волейбол, путешествует…

И во всех начинаниях ее поддерживает супруг.

- У нас был служебный роман, когда мы оба работали в сфере юриспруденции, а 7 лет назад сыграли свадьбу. Годовщина выпадает на 23 августа, как раз в этот день я вернусь домой с конкурса, будем отмечать победу, - улыбается Елена. - Очень благодарна своей семье, родным, близким. А главное, своему мужу! Недаром говорят: женщина - цветок, а мужчина - садовник. Именно супруг помогает мне расцвести.

Вот такие красавицы в Сибири живут! Фото: Юнона Косарева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мисс Иркутск Мария Овечкина выиграла конкурс Миссис Россия - 2020

Она теперь представит нашу страну в конкурсе "Миссис Мира" на Шри-Ланке (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08.