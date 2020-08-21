30 китайских теплиц, где выращивали овощи с химикатами, нашли под Иркутском

Такие теплицы находят с 2006 года. Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

О китайских теплицах в Иркутском районе, где выращивают, мягко скажем, небезопасные огурцы и помидоры, «Комсомолка» писала не раз. Такие парники то и дело возникали в селах Хомутово и Урик. Пять лет назад Россельхознадзор закрыл два десятка незаконных плантаций, и вот сейчас обнаружил еще. Да не одну, а сразу 30 теплиц! Еще и в разгар пандемии, когда иностранцам, казалось бы, в Россию въезд заказан, а на рынке возник некоторый дефицит продукции из-за рубежа.

Тревогу забили сельчане

Именно они позвонили в Россельхознадзор, когда заметили, что на поле снова творится неладное: хлам, полуразрушенные теплицы, среди которых снуют рабочие предположительно из Поднебесной… Специалисты выехали на место с внеплановой проверкой.

- Выяснилось, что еще прошлой осенью здесь арендовали 10 соток сельхозземли и обустроили тепличный комплекс. Внутри растут огурцы, томаты, кабачки, зелень, капуста и лук, - рассказывает начальник отдела государственного земельного надзора Петр Пуляевский. - Когда мы приехали, русская молодежь (похоже, студенты) и несколько китайцев как раз собирали урожай.

Китайская теплица в Хомутово. Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Казалось бы, что здесь особенного, ведь никому не запрещено арендовать участок. Огромные поля под Иркутском остались после развала колхозов в 1990-х. Как говорят местные, своих специалистов для возделывания земель давно не хватает, для этого нужны и ресурсы, и навыки. Вот и привлекают рабочую силу из Китая.

Но проблема в том, что условия на китайских плантациях, прямо скажем, небезопасные. Они выращивают овощи быстро, но примитивными способами, да и запрещенными в России химикатами не брезгуют.

Участок захламлен. Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Обрабатывали пестицидами

Начнем с того, что те самые теплицы в Хомутово топят углем, чтобы внутри пожарче было, этак градусов +35…+40. В такой парной огурцы и помидоры спеют быстрее. А отходы такого производства - золошлак - сбрасывают прямо на землю, чего делать нельзя. Раньше еще на стеблях томатов делали надрезы и накачивали краской, вот они и краснели раньше срока, а на вкус - трава…

- Нынче мы подобного не заметили, но и без того нарушений хватает, - продолжает Петр Пуляевский. - Почву завалили отходами: тут и пленка с теплиц, и стеклянные бутылки, и картонные коробки, и жестяные банки, и прочий мусор. Захламили 800 квадратных метров! Тут же и отходы сжигали. В итоге зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации таких веществ, как бензопирен, сера, цинк и нитраты. Удобрения, агрохимикаты из порванных мешков сыпались прямо на землю. А в месте, где работал водяной насос, вытекали нефтепродукты. Мало того, растения «подкармливали» навозом, но только навредили земле - занесли бактерии.

Почва отравлена. Теперь если на ней и выращивать свежие фрукты-овощи, то только после рекультивации.

Вот так выглядят парники внутри. Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Но и это еще не все: огурчики-помидорчики тоже напичканы химией.

- В подсобке госинспектор обнаружил 117 пакетов и флаконов с пестицидами и агрохимикатами китайского производства: часть из них использовалась при обработке почвы и растений, - рассказали в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Пакеты с химикатами 17 разных наименований разорваны, их явно применяли недавно. Конкретно, теплицы «сдабривали» тремя видами «отравы». Так боролись с сорняками и болезнями растений. Но химикаты опасны и для здоровья человека. Доказано.

Химикаты китайского производства. Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

- Партию запрещенных препаратов мы передали в полицию, - говорит Петр Пуляевский. - Также мы направили информационное письмо в Роспотребнадзор.

Что дальше? Арендатору придется отвечать по полной программе. Ему выдадут предписание о том, что нужно привести поле в порядок, а почву вернуть к жизни. Еще на него составили административный протокол: за порчу земель грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей. А если он не выполнит предписание, то должен будет возместить ущерб государству.

Хомутовские огурчики давно славятся на всю область, но люди сейчас осторожничают: чтобы не приобрести химические, лучше вырастить на своем огороде или купить в проверенном месте.

Почва загрязнена из-за отходов. Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

КСТАТИ

Что с прошлыми теплицами

В администрации Хомутово рассказали о судьбе земли в урочище «Миллионка», где китайцы устроили плантацию в 2015 году:

- С момента образования земельного участка (2008 год) рекультивация не проводилась, - пояснили «Комсомолке». - В 2016 году он размежеван на 44 участка по 15 - 20 соток. С 2017-го собственником этой территории является гражданин России.

КОММЕНТАРИЙ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Покупайте в проверенных магазинах

- Главное, выбирайте свежие овощи не на сомнительных развалах, что называется, у дороги, а только на официальных рынках и в магазинах. На их прилавки продукты попадают после тщательной проверки. Если в огурцах-помидорах найдут нитраты и пестициды, то партию просто уничтожат. Так, с января по июнь этого года в Приангарье забраковали по разным причинам 180 килограммов овощей и фруктов! Продукты с химикатами грозят пищевым отравлением, а если употреблять их долгое время, то последствия могут быть весьма печальны, вплоть до раковых заболеваний.

Так выглядит поле. Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

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